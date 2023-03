Két forduló maradt a férfi kosárlabda NB I./A csoport alapszakaszából. A Naturtex-SZTE-Szedeák a 13. helyről várhatja az utolsó két játéknap történéseit, de még léphet előre a tabellán. Ha több meccset nyer, mint a Budapesti Honvéd, (a fővárosiak tegnap este a DEAC-cal játszottak, a zárófordulóban pedig a Szolnok vendégei lesznek) akkor a 12. helyen fejezi be az alapszakaszt a Szedeák, és adott esetben még a 11. helyre is befuthat, ám ehhez az kell, hogy az Oroszlány ne nyerjen már meccset. Ezért sokat tehetnek majd Bognár Kristófék, hiszen a záró fordulóban éppen az OSE-t fogadják majd jövő szombaton, ahol 18 ponttal kellene nyerni ahhoz, hogy előzzenek.

Na de vissza a közelebbi feladatokra, szombaton 18 órától a Paks otthonában lépnek pályára Nikola Lazics tanítványai. A Tolna megyeiek a hetedik helyen állnak, és a rájátszásért küzdenek, 13 győzelmet és 11 vereséget számlálnak, akárcsak a Sopron és a Körmend. Roppant fontos tehát az ASE számára a mai mérkőzés, hiszen elképzelhető, hogy egy győzelmen múlik majd, hogy ki jut be a rájátszásba és ki folytatja majd az alsóházi play-outban.

A két csapat decemberi meccsét egyetlen ponttal nyerte meg a Paks az újszegedi sportcsarnokban, a legvégén Desmond Washingtonnak még volt egy dobása, de az nem esett be, így nyert az ASE. Az amerikai irányító játéka ma este is sokat nyom majd a latban, hiszen az ő jó teljesítménye minden bizonnyal elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy legyen esélye a győzelemre a Szedeáknak. Érdekes csata lesz a palánk alatt is, hiszen a bajnokság öt legjobb lepattanózójából négy is pályára lép ezen a meccsen. A szegediek centere, Roberson tudhatja magáénak a liga legjobb vonatkozó átlagát (9.3), Bognár Kristóf a negyedik (8.13), a paksiak részéről Atkinson 8.14-es, míg Eilingsfeld János 8.09-es átlagot tud magáénak.