A betegséggel küzdő Balogh Szilárd nélkül lépett pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák a Paks otthonában: a két csapat decemberi, Szegeden lejátszott bajnokiját egyetlen ponttal nyerte az ASE.

A kosárváltások után Pajor tripláját követően kellett időt kérnie Nikola Lazicsnak, hiszen ekkor 16–9-re vezettek a hazaiak. Ezt követően Person percei következtek, az amerikai légiós ugyanis távolról, és közelről is eredményesen játszott, így a második negyed elején már egyetlen pontra jött fel a Szedeák 29–28-nál. Ekkor még nem sikerült egyenlíteni, vagy fordítani, nem sokkal később, Bognár triplájánál viszont már igen, 35–35. Sőt, Person újabb ziccerével már vezetett is a Naturtex 37–39-nél, ekkor jól működött a szegedi védekezés. Csakhogy innen a nagyszünetig hátralévő időszakban már nem sikerült több pontot szerezni, ellenben a Paksnak ötöt is, így 42–39-re vezetett az ASE a nagyszünetben.

11–4-el nyitotta a harmadik negyedet az ASE, a Szedeák nem tudta megállítani Edwint, majd Eilingsfeld triplája után először volt kétszámjegyű a különbség, 53–43. Ekkor megjöttek Nicholson pontjai, az amerikai légiós kosaraival 12 pontos hátrányát ötre faragta a Tisza-parti csapat, viszont 59–54 után jött egy 9–0-ás paksi futás. Támadásban több közelit is elhibázott a Szedeák, miközben védekezésben nem találta az ellenszert a paksi magasemberek játékára, így végül 68–56-ról jöhetett az utolsó negyed.

Ezt a játékrészt egy 6–0-al kezdték a hazaiak, majdnem négy percet kellett várni az első szegedi kosárra a negyedben, Person kosara viszont csak azt jelentette, hogy 16 pont volt a hátrány, 74–58. Innen már igazán szorossá nem tudta tenni a meccset a Szedeák, amelynek védekezése csak rövid ideig működött jól, ezt pedig kihasználták a hazaiak, elmaradt a két csapat utóbbi meccseit jellemző szoros végjáték, végül 14 ponttal nyert a Paks.

A Naturtex-SZTE-Szedeáknak egy meccse maradt az alapszakaszból: ha jövő szombaton legyőzi az Oroszlányt, miközben a Budapesti Honvéd nem nyer a Szolnok otthonában, akkor 12. helyen végez az alapszakaszban, ha viszont nem ez a forgatókönyv valósul meg, akkor 13. helyről várhatja majd a play-outot.

Nikola Lazics: – Megérdemelten nyert a Paks. Volt olyan periódus, amikor mindkét oldalon jól kosárlabdáztunk, de megint volt két-három olyan perc, amikor támadásban és védekezésben is megálltunk, rossz döntéseket hoztunk, nem voltunk elég koncentráltak.

Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE-Szedeák 86–72 (27–23, 15–16, 26–17, 18–16)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 25. forduló. Paks, 900 néző. Vezette: Papp, Földházi, Pozsonyi.

Atomerőmű SE: Buckingham 7, Frank 2, EDWIN 27/6, EILINGSFELD 18/6, ATKINSON 14. Csere: Grubor 9/3, Taiwo, Kovács Á. 6, Pajos 3/3, Gulyás, Csizmadia, Karosi. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 3, Polányi 3/3, Nicholson 13/3, BOGNÁR 11/3, ROBERSON 22. Csere: Person 20/9, Kerpel-Fronius, Bella, Carter. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Washington (39.).