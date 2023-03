Nikola Lazics, a Szedeák vezetőedzője: – Tudtuk, hogy a Falco az esélyesebb csapat, és nem kérdés, hogy jobb csapat. Főleg védekezésben rengeteg hibát követtünk el, de támadásban is sok rossz döntést hoztunk, ezeket pedig rendre megbüntette a Falco. Volt, mikor jobban védekeztünk, de támadásban továbbra is sok rossz döntést hoztunk, nem járt a labda, passzívok voltunk. Persze, a Falco is jól védekezett, nyomást helyezett ránk szinte az egész meccsen. Ha bent akarunk maradni, akkor ki kell javítani ezeket a dolgokat, mert nem lesz könnyű a play-outban.

Polányi Kristóf, a Szedeák játékosa: – A Falco egy teljesen más szintet képvisel, nagyon jó csapat, mély kerettel. Végre nem úgy kezdtünk, hogy elhúzott az ellenfelünk 10 ponttal, de az utána lévő időszak nem sikerült úgy, ahogy terveztük, mind védekezésben, mind támadásban rengeteget hibáztunk. Ezeket kell kijavítanunk, remélem, meccseket fogunk nyerni a hátralévő időszakban.

Milos Konakov, a Falco vezetőedzője: – A szezon ezen részében nincs könnyű meccs, néhány apróság döntheti el a meccseket. Támadásban az első 20-25 percben idegesek voltunk, védekezésben viszont hiába voltunk nagyon jók, 23 támadólepattanót engedtünk ellenfelünknek, ilyen nem fordulhat elő még egyszer. Ma este nem büntettek meg eléggé ezért, szerencsések voltunk, de összességében 40 percen keresztül irányítottuk a meccset és megérdemelten nyertünk. Az öltözőben is gratuláltam a srácoknak, megérdemeljük, hogy első helyen végezzünk az alapszakaszban. A Szegednek a legjobbakat kívánom a szezon hátralévő részére, kívánom, hogy maradjanak bent az A csoportban, ez fontos lenne a magyar kosárlabda számára is!

Zach Brown, a Falco játékosa: – Nagyon jó mérkőzés volt. A Szegednek jó játékosai vannak, folyamatosan fejlődik a klub, a legjobbakat kívánom nekik a folytatásban! Jól tettük a dolgunkat, megszereztük, amiért idejöttünk. Szeretettel gondolok a szegedi időszakomra, értékelem, hogy emlékeztek a nevemre a mai napon. Különleges dolgokat értünk el itt, mindig is hiányoznak a régi csapattársak, és mindig is szeretettel gondolok vissza a klubra!

Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco KC Szombathely 82–97 (17-24, 23-23, 24-28, 18-22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Kapitány, Ádám, Jakab.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 20/6, Polányi 8/6, Nicholson 18/6, Bognár 6/3, Roberson 19. Csere: Filipovics 2, Carter 9/3, Kerpel-Fronius B., Person, Balogh. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Falco: Pot 6, BROWN 15/9, TIBY 17/6, Kovács B. 6, Keller 3/3. Csere: Barac 4, Cowels 11/6, PERL 26, Krivacsevics 6, Sövegjártó 3/3, Horváth Á., Takács. Vezetőedző: Milos Konakov.