– Nagyon megtisztelő ez a feladat, amit most itt kaptam, hiszen a világ egyik legerősebb bajnokságának számító férfi OB I. egyik csapata kért fel szakmai igazgatójának. Őszinte, emocionális embernek tartom magam, megpróbálok sokoldalú lenni és kialakítani egy olyan közeget, ami hiány volt itt az elmúlt időszakban. Családias, azonban profi munkát ígérek, de elvárom az eredményeket is. Szeretném, ha ismét kerülnének ki válogatott vízilabdázók a fiú utánpótlásból. Az a tervem, hogy a felnőtt férfi OB I.-es csapatunk játékerőben idővel hasonlítson a nőire, amihez természetesen anyagi támogatásra is szükségünk lesz – idézi székfoglalójának talán legfontosabb mondatait új klubja.

Kis Gábor játékosként olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, Bajnokok Ligája-győztes, hatszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes. 2019-ben vonult vissza a Szolnok játékosaként, majd nem sokkal később a mezőtúri Invictus szakmai igazgatója lett. Néhány hónappal később egy utánpótlás edző távozása miatt ideiglenesen vette át serdülők és ifjúságiak felkészítését, de megszerette ezt a munkakört is.

– Azért kerültem ide, mert szeretnénk, ha a szentesi vízilabda utánpótlás- és felnőttszinten egyaránt visszakerülne arra a polcra, amire büszke lehet a szurkolótáborunk, a klub és az egész város. A női szakág utánpótlása nagyon szépen termeli a tehetséges játékosokat, az edzők kiváló munkát végeznek, de idővel itt is szeretnénk még előrébb lépni – válaszolta arra a kérdésre, mit tekint a legfőbb feladatának.