LABDARÚGÁS

MLSZ Országos U19, B Csoport, 3. forduló: MTK Budapest–Szeged-Csanád GA 3–2 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Zelman – Berta, Bencze, Kordás, Szekeres (Maronyai, 46.), Indre, Gyuga, Szabad, Berger (Nagy S., 55.), Dancsok, Megyeri (Barna, 75.). Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Csöngei (48., 54.), Lauri (62.), ill. Kordás (31.), Nagy S. (75.).

Podonyi Norbert: – Az időjárási körülmények nagyban befolyásolták a mérkőzést. Az első félidőben nekünk volt hátszelünk, ha ezt jobban kihasználjuk, több góllal is vezethettünk volna. Sajnos a második félidőt jól kezdte az ellenfelünk, és meg tudta fordítani a meccset. 3–1-es állásnál újra elkezdtünk jól futballozni, és az utolsó negyedórában akár döntetlenre is menthettük volna a találkozót. Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal és a hozzáállással is. Szoros mérkőzést játszottunk Magyarország egyik legjobb utánpótlásbázisával rendelkező csapatával.

MLSZ Országos U17, C csoport, 3. forduló: KTE LA–Szeged-Csanád GA 2–2 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Rabi (Kenyeres, 46.) – Botic, Sándor, Bozsik (Dianovszky, 59.), Boda, Mihálffy, Gera (Botta-Dukát, 73.), Simon (Pintér, 73.), Budai, Vásárhelyi (Farkas, 59.), Mikó. Vezetőedző: Bilic Igor.

Gólszerzők: Szabó B., (73.), Balis (80.), ill. Budai (33.), Botic (56.).

Bilic Igor: – Jó bajnoki meccset játszottunk, de sajnos az időjárás rányomta a bélyegét a játékra. Az első 10 percben beszorultunk, de aztán ahogy megszoktuk a körülményeket, feljavult a játékunk. Az első félidőben megszereztük a vezetést, majd a fordulást követően megdupláztuk az előnyt. A végén sajnos alábbhagyott a koncentrációnk, és ez két pontunkba került.

MLSZ Országos U16, C csoport, 3. forduló: KTE LA–Szeged-Csanád GA 3–5 (1–3)

Szeged-Csanád GA: Balogh Cs. – Molnár A. (Köteles, 62.), Tóth D. (Lőrincz L., 55.), Grezsa, Gáti Á., Nógrádi G., Denucz (Kis Cs., 55.), Mádi Sz., Csikós (Ferenczi, 71.), Trombitás D. (Tóth. N., 46.), Lőrincz B. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Varga M. (36., 46.), Méhes (56.), ill. Nógrádi G. (10.), Mádi Sz. (23., 34.), Lőrincz L (74.), Ferenczi (87.).

Retek Flórián: – Magabiztos, jó játékot produkálva sikerült háromgólos előnyre szert tenni az első félidőben, de sajnos a Kecskemét egy egyéni hibánkat kihasználva még a szünet előtt szépíteni tudott. Ez megzavarta a fejeket, volt egy rövidzárlat, és a második játékrész elején kiegyenlített az ellenfél. A csapat erejét mutatja, hogy ezután visszajöttünk a meccsbe és magabiztosan 5–3-ra megnyertük a találkozót.

MLSZ Országos U15, alap csoport, 13. forduló: Gyirmót FC–Szeged-Csanád GA 3–2 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Farkas M. (Sólya 41.) – Szatmári L. (Lakatos M., 41.), Lukácsi, Sümeghy, Sándor, Lázár, Volford, Csuri (Mahler, 52.), Vásárhelyi, Pipis, Kincses (Banó-Szabó, 59.). Utánpótlás szakmai vezető: Herczeg Gábor.

Gólszerzők: Szabó M. (41., 47.), Vécs (78.), ill. Vásárhelyi (31.), Lakatos (73.).

Herczeg Gábor: – Szürreális időjárási körülmények között tanulságos mérkőzést játszottunk egy nagyon eredménycentrikus ellenféllel szemben. A saját stílusunkat jól játszottuk, és törekedtünk arra, hogy minél több elemet megvalósítsunk belőle. Sajnálom a gyerekeket, hogy nem tudtunk ponttal távozni. Szerintem sokat fejlődtek ezen a hétvégén.

MLSZ Országos U14, alap csoport, kelet, 15. forduló: Szeged-Csanád GA–Sajóvölgye Focisuli 1–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Beder, Müller, Martonosi (Sipos, 65.), Kocsis, Doszkos, Szanka, Erőss (Kalmár, 51.), Ördög (Tóth-Sági, 41.), András, Horváth (Mayer, 41.). Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerző: Doszkocs (28.).

Kovács Péter: – Igyekeztünk végig türelmesen játszani a saját kapuja elé berendezkedő ellenfél ellen, ez több-kevesebb sikerrel valósult meg.

MLSZ Országos U13, dél-kelet, 16. forduló: Ferencvárosi TC–Szeged-Csanád GA 2–0 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Nagygyörgy Á. – Gáti, Sinkó, Dóczi-Maróti, Németh Á., Szeles, Takács, Csuka Guba. Csere: Ötvös, Fogas, Lengyel. Vezetőedző: Dlusztus Imre.

Gólszerzők: Mátyus (54.,), Gulyás (76.).

Dlusztus Imre: – A Fradi dominált, de szervezettek és fegyelmezettek voltunk. Az utóbbi időben abban léptünk előre, hogy több helyzetet, ziccert is ki tudunk alakítani a kiemelt akadémiák csapatai ellen, de egyelőre ezeket még nem használjuk ki. A jövőben többet szeretnénk birtokolni a labdát. A gyerekek mentalitása példás volt.