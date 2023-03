RÖPLABDA

Őryné Merő Nóra lány U13, országos minibajnokság, II. osztály, Közép csoport, középszakasz, Budapest: KSE U13 sárga–Szegedi RSE Narancs 0:3, BVSC-Zugló–Szegedi RSE Narancs 1:2.

A Szegedi RSE Narancs kerete: Hackler Hanna, Meszlényi Alíz, Zsurka-Abonyi Sarolta, Mádi Kamilla, Czakó Szofi, Jámbor Enikő, Szalai Dóra, Benito Ferenczi Nadia, Palencsár Miléna, Herédi-Szabó Nóra, Kőmíves Eszter. Vezetőedző: Váradi Zoltán.

Őryné Merő Nóra lány U13, országos minibajnokság, III. osztály, Közép csoport, alsóház, Kalocsa: Szegedi RSE Fekete–TFSE-Kalocsa 0:3, Szegedi RSE Fekete–Belvárosi Röpi Suli 2:1,

CTR–Szegedi RSE Fekete 2:1.

A Szegedi RSE Fekete kerete: Fritz Nóra, Szalai Zora, Szepes Zinka, Csapó Zsófia, Rehák Hajnalka, Kovács Kíra, Kanyári Lea, Lippai Kinga, Panker Annabella, Kőmíves Csenge, Kocsis Léna. Vezetőedző: Magos-Dóra Annamária.

Szalayné Sebők Éva lány U17, országos serdülő-bajnokság, II. osztály, Keleti csoport, középszakasz, Miskolc: DKLSN 17 B–Szegedi RSE Narancs 3:2 (–2318, 17, –25, 9), Miskolci VSC Fehér–Szegedi RSE Narancs 3:1 (–21, 23, 23, 22)

A Szegedi RSE Narancs kerete: Magos-Dóra Villő, Horváth Dalma, Nagy-Hegyesi Luca, Herceg Viktória, Gigacz Réka, Duics Dóra, Gazdik Lilla, Eszik Sára, Ábrahám Emma, Hartai-Rácz Gaia, Kasza Virág. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Buzek László fiú U17, országos serdülő-bajnokság, II. osztály, középszakasz, Pécs: PTE-PEAC–Szegedi RSE 0:3 (–19, –17, –14), MEAFC-Miskolc–Szegedi RSE 0:3 (–18, –19, –17).

A Szegedi RSE kerete: Elousta Dzsáfár, Hüvös Máté, Tápai Bendegúz, Szepesi Máté, Lázár Balázs, Fitor Patrick, Nacsa Gábor, Simon Benedek, Mikle-Baráth Milán, Gyémánt Boldizsár. Vezetőedző: Csányi Dániel. Másodedző: Piti Richárd.

LABDARÚGÁS

MLSZ országos U19, B csoport, 4. forduló: Szeged-Csanád GA–Bene Ferenc LA 0–1 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Wolland – Burai, Berta, Bencze, Szabad, Indre (Mikó, 72.), Szekeres Á. (Barna, 46.), Simon, Berger (Ilyés, 46.), Megyeri (Botic, 51.), Kordás (Lippai, 83.). Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Gólszerző: Tamás L. (53.).

Podonyi Norbert: – Az egész mérkőzésen pontatlanul játszottunk, sok hiba volt az átadásainkban, emiatt kevés helyzetet tudtunk kialakítani. Sajnos az ellenfelünk jobban akarta a győzelmet, és egyszerű játékkal el tudta vinni a három pontot. A jövőben sokkal jobb hozzáállással kell játszanunk.

MLSZ országos U17, C csoport, 4. forduló: Szeged-Csanád GA–UTE 2–0 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Kenyeres – Botic, Sándor, Bozsik (Pintér, 87.), Milencovici, Mihálffy, Gera (Farkas, 83.), Vásárhelyi (Simon, 54.), Dianovszky (Ördög, 54.), Budai (Botta-Dukát, 83.), Mikó. Vezetőedző: Bilic Igor.

Gólszerzők: Budai (49.), Mikó (85.).

Bilic Igor: – Az első 10-15 percben kicsit álmoskásan kezdtünk, az ellenfelünknek ekkor volt két helyzete is, aztán felvettük a ritmust, és átvettük az irányítást. A második félidőben uraltuk a mérkőzést, és sikerült kétszer is betalálnunk. Az első gólunk szép támadásból született, a második pedig pontrúgás után. Ha koncentráltabban játszunk, fölényesebb győzelmet is arathattunk volna.

MLSZ országos U16, C csoport, 4. forduló: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád GA 1–1 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Balogh Cs. – Lőrincz L., Denucz, Grezsa, Mádi Sz., Nógrádi G. (Ferenczi, 55.), Bezzeg, Kis Cs., Csikós (Molnár A., 68.), Trombitás (Köteles, 80.), Lőrincz B. (Tóth D., 68.). Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Avramucz (93.) ill. Mádi Sz. (42.).

Retek Flórián: – Igazi rangadót játszottunk. Ha a mérkőzés összképét nézzük, mindkét csapat előtt adódtak komoly gólszerzési esélyek. A vezetésünk birtokában volt 2-3 százszázalékos ziccerünk, amelyeket sajnos nem sikerült gólra váltani. A Békéscsaba a 93. percben egyenlített, így ebből a szempontból keserű a szánk íze, ugyanakkor elégedett lehetek a hozzáállással és a mutatott játékkal is. Többen is kiváló teljesítményt nyújtottak, erre építhetünk a továbbiakban.

MLSZ országos U15, alap csoport, 14. forduló: Szeged-Csanád GA–Nyíregyháza Spartacus FC 2–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA: Farkas – Lázár (Gallyas, 70.), Lukácsi, Karácsonyi, Sándor, Tóth N., Volford (Sík, 70.), Csuri, Sümeghy Á. (Banó-Szabó, 63.), Pipis, Vásárhelyi. Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerzők: Pipis (39.), Sándor (70.).

Kikity Márió: – Nagyszerű teljesítményt nyújtott az egész csapat. Tanulságos mérkőzés volt egy jó ellenféllel szemben. Ez a győzelem magabiztosságot kell, hogy adjon a későbbiekre.

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 14. forduló: Mezőköved Zsóry FC–Szeged-Csanád GA 0–7 (0–2)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Beder, Müller, Martonosi (Sipos, 55.), Kocsis, Doszkocs, Szanka, Horváth Á., Erőss, Mayer (Tóth-Sági, 46.), Ördög (Kalmár, 46.). Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerzők: Horváth Á. (13., 50., 67.), Doszkocs (35., 60., 66.), Erőss (43.).

Kovács Péter: – Nehezen indult a mérkőzés, az első tíz percben nem találtuk önmagunkat, de ezt követően elkaptuk a ritmust, és a mérkőzés előtt eltervezett gyakorolni valókat sikerült megjeleníteni a játékban.