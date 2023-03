Években mérhető, mikor kapott a kezdőcsapatban lehetőséget Bajnokok Ligája-mérkőzésen támadásban Luka Stepancic. Meg is hálálta a bizalmat, rövid időn belül három lövése is utat talált a hálóba. Okosan kellett rotálnia a keretet Pastornak, hiszen most sem számíthatott Bodóra, Bánhidira és Gaberra. Alilovic viszont már visszatért betegségéből, nem is akárhogyan. Az első percekben szinte leradírozta a beálló lövéseit.