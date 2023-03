1. Zengő Alföld Szegedi TE 26, 2. Zalaegerszeg 22, 3. Répcelak 17 ponttal.

Így áll a férfi tekecsapat szuperliga dobogója, azaz látszódik, a bajnoki címért tartó csatában már csak két csapat érdekelt.

És ez a két együttes szombaton találkozik a bajnokság 14. fordulójában. A találkozónak Zalaegerszeg ad otthont, a kezdési időpont 14 óra.

A két nagy rivális közül a szegediek eddig hibátlanul hozták az eddigi meccseket, és ha megtartják ezt a statisztikát, akkor kijelenthető, egy zalai győzelemmel el is dőlhet a szuperliga idei kiírásának sorsa. Ám ehhez lesz egy-két szava a hazaiaknak is, akik Szeged mellett kikaptak Kaposvárott is, ezért alakult ki a két csapat közötti négy pontos különbség. A Zalaegerszeg az utóbbi időben jó formában szerepel otthon, így kiélezett meccsre van kilátás.

Érdekes helyzetben lesz a szegediek jelenlegi játékosa, Kozma Károly, aki 2011 és 2022 között 11 idényen át szolgálta a zalaiakat, és nyert velük világ- és Európa-kupát, bajnoki címeket.