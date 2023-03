A HÁASZ Szegedi Úszó Egylet szervezésében nyolc külföldi csapat ugrik majd a Tiszavirág sportuszoda medencéjébe, ezzel a Naturtex kupa történetének eddigi legnagyobb nemzetközi mezőnye állt össze, 4 román, 3 szerb és egy szlovák csapat lesz itt Szegeden, valamint a Jövő Bajnokai program dél-alföldi régiós válogatottjából sokan tiszteletüket teszik a kétnapos eseményen.

A betegségek ellenére az eddigi legtöbb szegedi sportoló méretteti meg magát a XIII. Naturtex Kupán, a HAÁSZ SZUE színeiben 80 úszó hajt minél szebb eredményekre, köztük most debütáló reménységek is. Hazai részről a kétszeres világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna, illetve az ötszörös ifjúsági világbajnok Pádár Nikolett esélyes a legtöbb dobogós helyezésre.

A szegedi létesítmény egyébként két országos bajnokságnak is otthont ad majd idén, akárcsak tavaly, úgy 2023-ban is a Tiszavirág sportuszodában rendezik a cápa országos bajnokságot (július 19.–22.) és a rövidpályás utánpótlás ob-t (november 29.–december 2.) is.

A Naturtex kupán szombaton és vasárnap is 9 órakor kezdődnek a versenyek, és 900 forintos napijeggyel lehet a a helyszínen szurkolni.