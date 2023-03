A 16. fordulóval folytatódnak a női vízilabda OB I. küzdelmei, és mindkét Csongrád-Csanád vármegyei csapat hasonló helyzetben várhatja az aktuális összecsapását. Mindkét csapat ugyanis hazai medencében szerepel majd egy olyan ellenféllel, amellyel szemben fontos lenne a három pont megszerzése.

Időrendben előbb holnap 12.30-kor a Szegedi Női Vízilabda Egyesület ugrik vízbe, amely a sereghajtó Tatabányát fogadja a Tiszavirág sportuszodában. A két csapat szezonbeli első mérkőzését a szegediek nyerték meg, miután szoros csatában, 11–10-re tudtak nyerni idegenben. Egy újabb győzelemmel leszakíthatnák a riválist a tabellán, hiszen a két csapatot csupán két pont választja el egymástól a pénteki mérkőzést megelőzően – a találkozó megtekintése ingyenes a drukkerek számára.

Hasonló feladat vár a Valdor Szentesre is szombaton 18 órától, amely a III. Kerületet fogadja a Dr. Rébeli-Szabó József sportuszodában. A fővárosiak éppen a Kurca-partiak mögött állnak a tabellán, és egy győzelem a szentesiek előnye: Matajsz Márk együttese idegenben már legyőzte aktuális ellenfelét a szezon során. Jó előjelekkel is várhatja a szombat esti meccset a Szentes, hiszen legutóbb magabiztos győzelmet aratott a Győr otthonában, ráadásul egy újabb sikerrel akár az ötödik helyre is felkapaszkodhatnak Hevesi Anitáék, hiszen a BVSC és az UVSE mérkőzését későbbre halasztották.