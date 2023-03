A találkozó előtt köszöntötték a Naturtex-SZTE-Szedeák U12-es csapatát, amely az elmúlt hétvégén megnyerte a Kiváló kölykök kupáját, miután a döntőben legyőzte a Debrecent: a klub felnőtt csapatára is ez a feladat várt szombat este, hogy megállítsa a remek formában érkező DEAC-ot, amely nélkülözte Djordje Drenovacot, a Szedeákban viszont bemutatkozhatott Nahziah Carter. A Szedeákkal bajnoki bronzot nyert, korábbi MVP-játékos, Darrin Govens nagy tapsot kapott a bemutatásnál.

Debreceni pontokkal kezdődött a meccs, Mócsán kosara után 0–8 állt az eredményjelzőn, amikor időt kért Nikola Lazics. Washington szerezte az első szegedi pontokat, 2–10. A folytatásban is a DEAC tízpontos előnye maradt, majd a negyed végén talpra ugrasztották a szegedi közönséget a triplák: Wesley Person, Kassim Nicholson és Desmond Washington is beszórt egyet kintről, máris csak négy volt a hátrány, 18–22. A folytatásban is kapaszkodott a Szedeák, 23–24-nél azonban két fújás akadályozta meg az egyenlítést: Bognár gyűrűbe tartó labdájánál nem adták meg a kosarat, majd a magasember blokkjánál viszont szabálytalanságot ítéltek a sporik. Az utolsó percre viszont Washington triplája után visszakapaszkodott egy pontra a Szedeák, sőt, az új igazolás, Nahziah Carter tempójával először vezetett a Tisza-parti csapat, 37–36 – még úgy is, hogy rengeteg büntetőt kihagyott a Szedeák az első félidőben.

Mócsán pontjaival azonban a 50–43-nál ismét meglépett a DEAC, azonnal időt is kért Nikola Lazics. A támadásban extrán játszó vendégek visszatornázták a tízpontos előnyüket, ezt csak Person triplája tudta megtörni. A harmadik negyed második fele azonban Mócsán Bálintról szólt: a vendégek játékosa gyakorlatilag képtelen volt hibázni, lehetetlen helyzetekből is betalált – a negyedet lezáró triplájával elérte a húsz pontot, nem mellesleg 12 pontos hátrányból, 55–67-ről kezdhette meg így az utolsó negyedet a Szedeák.

Védekezésben továbbra sem tudta megállítani a DEAC-ot a Naturtex, a vendégeknek mindenre volt válaszuk, így az utolsó öt percre nem változott a helyzet, Taylor közelije után maradt a 12 pontos hátrány, 63–75-nél jött Lazics időkérése. Jött öt szegedi pont, Person triplája, így fél perc alatt nagyot változott a helyzet, és már a DEAC kért időt 68–75-nél, a Szedeák pedig az egyik utolsó szalmaszálat igyekezett megragadni.

Person negyedik triplája, majd Roberson visszatett labdája után csak négy pont volt a szegedi hátrány, 75–79, de Nicholsonnál támadóhibát fújtak. Scott kihagyta a triplát, majd a vonalra küldte Washingtont. Az irányító bedobta mindkét büntetőjét, 77–79. Ez viszont egy olyan este volt, ahol a DEAC-nak minden beesett: Polyák két lehetetlen kosarat szerzett, öt pontjával pedig eldöntötte a meccset, hiszen 79–84-nél már csak 17 másodperce maradt a Szedeáknak az utolsó időkérés után.