A kezdetek óta, azaz 2006-tól támogatja a Szedeákot a SOLVO, az együttműködést pedig a napokban magasabb szintre emelték a felek – ezáltal stabilabb alapokon működhet a folytatásban a szegedi férfi kosárlabdaklub.

– A SOLVO Zrt. a Szegedi Tudományegyetemmel együtt a legrégebbi támogatónk, a kezdetektől, 2006 óta segíti a munkánkat. Amíg a SOLVO egy szegedi, Béke utcai „ga­rázscégből” egy nemzetközi gyógyszer­ipari szolgáltató lett, a Szedeák eközben az NB II.-ből bajnoki bronzéremig, kupaezüstig és nemzetközi indulásig jutott, mondhatjuk tehát, hogy a sikereinket kéz a kézben értük el. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy a 17 éve élő kapcsolatunkat most még tovább erősítettük, és mindent megteszünk, hogy bebizonyítsuk, rászolgálunk a bizalomra – mondta a megállapodást követően Kardos Péter, a klub elnöke.

– Amerikai, és ráadásul bos­­toni cégként mi is állhatna hozzánk közelebb a sportban, mint a kosárlabda! Ezer szállal kötődünk a Szegedi Tudományegyetemhez, a Szedeák ezek kö­­zül az egyik, számunkra is nagyon fontos kapcsolat. Szeretnénk kifejezni, hogy ide, ehhez a szegedi közösséghez tartozunk, innen nőttünk ki, és itt szeretnénk még nagyobb eredményeket elérni. 17 éve támogatjuk a klubot, mert szá­­munkra is fontosak azok az értékek, amiket ők képviselnek. A csapat eredményei mellett nagyra értékeljük azt a munkát, amit a klubnál dolgozó szakemberek elvégeznek a profi és az utánpótlássportban egyaránt. Örömmel látjuk, hogy a szurkolói bázis is egyre szélesebb. Bízom abban, hogy a most megkötött megállapodás a korábbinál is stabilabb alapot jelenthet a szegedi férfi kosárlabdázás számára – nyilatkozta Duda Ernő ügyvezető igazgató.



Szolnokon folytatják Egy hét alatt a harmadik bajnokiját játsszák Bognár Kristófék, miután a hétközi, Nyíregyháza elleni győzelmet követően ma 18 órától a Szolnok otthonában lépnek pályára. Az Olaj a tabella második helyén áll, ugyanakkor legutóbb kikapott a Zalaegerszeg vendégeként, hazai pályán viszont egy kivétellel minden szezonbeli bajnokiját megnyerte. A Szedeák a hétközi sikerével, valamint a Budapesti Honvéd csütörtöki vereségével 12. helyen áll a tabellán, és már a győzelmek számában is megelőzi a fővárosi csapatot.