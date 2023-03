Nem a Szeged volt a mérkőzés esélyese, decemberben a Tiszavirág Sportuszodából 13–10-es győzelemmel vitte el a pontokat a III. kerület. Hamar eldőlt, hogy a budapesti „visszavágón” nem tud visszavágni a Szeged, mivel a hazaiak 4–0-val kezdtek. Jól védekeztek a vendégek, azonban támadásban nem sikerültek a befejezések. Egyetlen emberelőnyüket sem tudták gólra váltani Ráski Lilláék, a hazaiak végig kézben tartva a mérkőzést arattak négygólos sikert.

Ami a tabellát illeti, a Szeged maradt a kilencedik helyen, míg a Kerület tapad a hatodik Szentesre. Fontos pontokat gyűjtött be a címvédő UVSE az Eger ellen, így megerősítette a második pozícióját a még mindig százszázalékos Ferencváros mögött.

További eredmények: Ferencváros–Tatabánya 23–7, Dunaújváros–BVSC 12–5, UVSE–Eger 12–11.

Varga Tamás: – A védekezésünk jó volt, a támadásaink építése is, csak a helyzetkihasználásunk nem. Megvoltak a helyzeteink, de sajnos az utolsó döntések nem úgy sikerültek, ahogy terveztük. Ugyanúgy kell játszani később is, mint most, csak a helyzetkihasználáson kell javítani.

III. kerületi TVE–Szeged 8–4 (2–0, 2–2, 3–1, 1–1)

Női vízilabda OB I., 15. forduló. Budapest, TVE Sportuszoda. Vezette: Rubos, Németh A.

III. Kerületi TVE: Torkos – Keresztes, Kiss P. 2, Kudella 1, Koltay 2, Gasparics, Gyöngyössy. Csere: Fodor, Kiss V., Zöld, Kovács D., Hnatyszyn 1, Hajdú 2. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Szeged: Gyöngyösi – Lendvai 2, Tátrai, Ráski 1, Szabó J., Bocskay, Pádár 1. Csere: Szabó K., Pap, Kenéz. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 4/1, ill. 7/0.

Ötméteresből: 1/0, ill. 2/1.

Kipontozódott: Szabó J.