A különleges tornaóra egy közös gimnasztikával kezdődött, amelyet a kapus Takács János vezényelt le. A bemelegítés utána csapatkapitány-helyettes Gajdos Zsolt mutatott be labda nélküli játékos gyakorlatokat, majd ezután különböző sorversenyeken mérhették össze tudásukat a diákok. Természetesen ekkor már a labda is előkerült: a bóják közötti labdavezetés végén a saját nevelésű, utánpótlás válogatott játékossal, Papp Áronnal játszhattak össze a fiatalok. A jó hangulatú foglalkozás végén minden résztvevő diák kapott egy-egy aláírt fotót a játékosokról, illetve közös kép is készült.

Nézze meg az eseményről készült rövid, a szegedi klub által elkészített videót!

Olasz Csaba, a Karolina Általános Iskola és Gimnázium testnevelés tanára így vélekedett a találkozásról: – Régóta fennáll egy együttműködés a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Karolina Iskola között. Az intézmény részéről nagyon örültünk, hogy ez a toborzó megvalósult és, hogy a gyerekek találkozhattak egy utánpótlás válogatott játékossal. Egy élményszerű foglalkozáson vehettünk részt közösen. Látva az arcokat, biztos vagyok benne, hogy a gyerekek hatalmas élménnyel távoztak erről az óráról.

Papp Áron, a Szeged-Csanád GA utánpótlás válogatott játékosa: – Szeretném megköszönni a gyerekeknek, hogy nagyon jól dolgoztak az óra alatt. Remélem, ezzel a foglalkozással közelebb hoztuk hozzájuk a sportot és a sportágat. Bízom benne, hogy néhány diákkal találkozunk majd vasárnap a Tiszakécske elleni meccsünkön is.

Takács János, a Szeged-Csanád GA kapusa: – Elsősorban szeretném megköszönni a lehetőséget, egy kiváló kezdeményezésnek lehettem részese. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, bízom benne, hogy élvezték a foglalkozást és ezáltal kedvet kaptak a labdarúgáshoz.