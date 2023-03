Három meccs – két vesztes és egy ikszes találkozó – után tudott újra nyerni a labdarúgó NB II.-ben a Szeged-Csanád GA. Legutóbb a Haladást sikerült felülmúlni, aztán jött a Dorog és a Siófok elleni 0–1, majd a békéscsabai 1–1.

Ezúttal az a Soroksár jött, amely az ezt megelőző öt mérkőzésen veretlen maradt, viszont idegenben nagyon gyengén szerepel, és utoljára tavaly novemberben szerzett három pontot az otthonától távol.

12:1. A mérkőzés összefoglalója alapján a kapu felé tartó lehetőségek aránya ennyi volt a Szeged-Csanád GA javára. Alekszandar Sztevanovics játékosai ennyiszer próbálkoztak a gólszerzéssel, ebből ötször kaput is találtak, de egy védőblokk mellett a vendégek hálóőre, Kovács Marcel négyszer védett, egyedül Temesvári Attila fejesgóljánál volt tehetetlen. A szegedi védő a békéscsabai meccs után megint fontos gólt fejelt a hajrában, amely akkor egy, most három pontot ért.

A statisztikából is látszik, a Tisza-partiak rengeteg helyzetet dolgoztak ki, és azokból egyet értékesítettek. A legnagyobb probléma egyelőre tehát ezen a területen található, nem véletlenül emlegette a meccs utáni sajtótájékoztatón is ezt a legnagyobb gondnak a szegedi edző. A csapat alapjátéka rendben van, hiszen rendszeresen eljut az ellenfél 16-osára, gyakran azon belülre is, de valamilyen ok miatt a gólok nem jönnek. Vagy ha jön is a találat, ahhoz egy védő jelenléte, magassága, kiváló ütemérzéke kell. A bajnokság ezen szakaszában Temesvári az, aki kisegíti a társakat – de mint tudjuk, a labdarúgás éppen ezért csapatjáték.

A Szeged tartja az élmezőnyben a helyét, hiszen hatodik, a dobogó pedig csak négy pontra van.

A tabella nem teljes, hiszen az MTK–Diósgyőr rangadó lapzártánk után fejeződött be.