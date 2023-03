– Pozitív irányba mozdultunk el a télen is, hiszen olyanok távoztak, akik főképp a kispadon voltak, az érkezők viszont a kezdőben követelnek helyet maguknak. A játékunk folyamatosan alakul, a Monor elleni második félidő egészen jól nézett ki. Nem kapkodunk, hosszú távon gondolkozunk – nyilatkozta lapunknak Szűcs Róbert, a HFC sportigazgatója a téli változások kapcsán.

A HFC jól kapta el a tavaszi rajtot, hiszen mind a három meccsét megnyerte. A csapat egymás után a harmadik évét tölti a harmadosztályban, ahol elsőre a 16., tavaly pedig a 10. helyen végzett – most pedig 23 forduló után kétpontos előnnyel vezeti a ligát.

– Tavaly kezdtem sportigazgatóként dolgozni, akkor egy hároméves periódusban gondolkoztunk. A szakmai stáb, Antal Krisztián, Borbás Zsolt, Kovács Krisztián és én együtt fociztunk, egymás mondatait is befejezzük, és a vásárhelyiséget képviseljük. Versenyhelyzetet alakítottunk ki a kereten belül, mentalitásban is frissességet hoztunk a télen, de a Makóról érkezett játékosokat nem volt nehéz beintegrálni, hiszen Siha Zsolt is megkövetelte a fegyelmezett, kemény munkát. Vannak már 2004-ben, 2005-ben született játékosaink, gondolunk a jövőre is, és figyeljük a Vásárhelyről elszármazott játékosokat, így került hozzánk legutóbb például Borbás Martin is – utalt a fiatal támadó Békéscsabáról való hazatérésére a klub sportigazgatója.

– Idén az első hat hely valamelyikét tűztük ki célként, de most már úgy gondoljuk, hogy a dobogóra képes a csapat. Mindenki azért focizik, hogy bajnokságot nyerjen, de az első három hely valamelyike is nagy előrelépés lenne a vásárhelyi labdarúgásban. Fontos lesz, hogy ne legyen sérüléshullámunk a tavasszal, de bármi is legyen a vége, mindenre készen állunk – zárta Szűcs Róbert.