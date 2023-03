Jó hírrel kezdődött a mérkőzés hazai szempontból, hiszen a támadó Irmes Dávid a stáb rendelkezésére állhatott, pedig az előző meccsen összeszedett sérülése sokkal komolyabbnak tűnt.

Aztán rosszul folytatódott a találkozó, hiszen Szepessy Róbert révén a 10. percben büntetőből vezetéshez jutottak a vendégek. Szerencsére nem sokat kellett várni a javításra, a 12. percben ugyanis a 18 éves Schildkraut Krisztián jobb összekötőből, nagyjából 22 méterről megszerezte az idénybeli negyedik találatát, ezzel pedig egyenlített a Hódmezővásárhelyi FC. A szünetig nem változott az eredmény, bár a hazai alakulat hatalmas mezőnyfölényben futballozott.

A második félidőben maradt a vásárhelyi fölény, majd a 68. percben érkezett a vezetőgól, mégpedig a jobb oldali védő, Orosz Márk révén, aki szabadrúgásból talált be a kapuba. Innentől kezdve a vendéglátóknak csak arra kellett figyelniük, hogy a fiatal vendégek ne lepjék meg őket, és mivel ez sikerült, így a Hódmezővásárhelyi FC két vesztes meccs után végre győzött.

Antal Krisztián: – Szerettük volna ezt a meccset megnyerni, de nem úgy indult, ahogy terveztük. Megint megkaptuk a szokásos meccs eleji gólt, szerencsére gyorsan reagáltunk rá. A meccs képét tekintve agresszív támadójátékot mutattunk be főleg a második félidőben, és korábban is ledönthettük volna a mérkőzést, hiszen a szünet után sok helyzetet dolgoztunk ki, amelyeket viszont ki is hagytuk. Egy szép szabadrúgásgóllal sikerült a három pontot megszerezni a kellemetlen stílusú ellenféllel szemben, amely megnehezítette a feladatunkat. Örülünk, hogy két vesztes meccs után ismét nyertünk hazai pályán.

HFC–Dunaújváros 2–1 (1–1)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 27. forduló. Hódmezővásárhely, 500 néző. Vezette: Horváth Máté (Deme Rajmund, Volentics Erik).

HFC: Deczki – Orosz M., Hunya, Zana, Zámbori D. – Ondrejó (Juhász J., 69.) – Pesuth (Borbás M., 76.), Schildkraut (Zabari, 83.), Bata, Barta (Rabecz 69.) – Irmes (Tapiska, 69.). Vezetőedző: Antal Krisztián.

Dunaújváros FC: Molnár L. – Perjési, Fehér L., Szepessy R., Németh K., Hegedűs K., Tóth Á. (Gál B., 69.), Leidl (Kilin, 88.), Stampfel, Marlen, Székely B. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Schildkraut (12.), Orosz M. (68.), ill. Szepessy R. (10., 11-esből).