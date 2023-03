A kézközépcsonttöréssel megműtött Vladimir Cupara is visszatér a Telekom Veszprémbe, ő is ott van a meccskeretben. Először kaphat lehetőséget a Bajnokok Ligájában veszprémi mezben a februárban Kielcéből igazolt Nédim Rémili is. A veszprémi keretből az egyetlen kimaradó a térdműtét után rehabilitáló Jahja Omar, Petar Nenadics a Paris Saint-Germainbe igazolt szezon közben.

A 16-os meccskeretek:

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler Roland, Mirko Alilovic (kapusok), Kent Robin Tönnesen, Luka Stepancic, Bodó Richárd, Miguel Martins, Bogdan Radivojevics, Szita Zoltán, Matej Gaber, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Imanol Garciandía, Dean Bombac, Rosta Miklós, Borut Mackovsek (mezőnyjátékosok).

Telekom Veszprém: Rodrigo Corrales, Vladimir Cupara (kapusok), Andreas Nilsson, Bjarki Már Elísson, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Rasmus Lauge, Manuel Strlek, Lukács Péter, Nédim Rémili, Kentin Mahé, Yehia Elderaa, Ilics Zoran, Dragan Pesmalbek, Mikita Vajlupov, Sipos Adrián.