Nehezen kezdett a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli a Tiszaújváros elleni negyeddöntő első meccsén: a negyedik percben már 15-2-es hátrányban találták magukat a hazaiak. A második negyed közepére ugyan négy pontra feljött a Kosársuli, de a vendégek légiósa, Santiago vezérletével visszaállt a kétszámjegyű különbség, majd Bán kosarai zárták az első félidőt, aminek a végén 42–29-re vezetett a Tiszaújváros.

A harmadik negyed elején sem utalt sok minden arra, hogy ebből még vásárhelyi győzelem lehet: a 25. percben 18 ponttal, 53–35-re vezettek a vendégek. Az utolsó tíz perc elején azonban átszakadt a gát a Kosársulinál, amely folyamatosan faragott hátrányából. Három perccel a vége előtt, 65–67-nél egy labdára jött vissza a Vásárhely, sőt, utol is érte ellenfelét. 18.8 másodperc maradt az órán, amkor időt kért Vuk Pavlovic, 71–71-nél pedig Kelemen kosarával a vezetést is átvette a Kosársuli. A vendégek edzője is magához rendelte övéit, de a Bán hármasa viszont nem esett be – a Vásárhelyi Kosársuli az egész meccsen egyszer vezetett, a találkozó legvégén, így viszont előnybe került a negyeddöntőben.

Folytatás, a második meccs pénteken 18 órától Tiszaújvárosban.

Vuk Pavlovic: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Nehezen is indult, a Tiszaújváros sok extra kosarat dobott, a mi védekezésünk pedig nem működött és ezáltal rossz ritmusban támadtunk. Hátrányba kerültünk és sokszor olyan megoldásokat próbáltunk nyújtani támadásban, hogy hirtelen szerettünk volna visszajönni a mérkőzésbe, ami görcsös, nem mindig koncentrált védekezést is eredményezett. Ez a harmadik negyed végén, negyedik negyed elején megtört, végre elkezdtünk csapatban játszani, elkezdtek bemenni a dobásaink, sokszor megszereztük a lepattanókat. A szív győzött - nem jó játékkal sikerült nyerni, ami talán még értékesebbé teszi a sikert. A párharc első mérkőzését gondoltam előzetesen a legnehezebbnek, bízom benne, hogy ezek után már felszabadultabban tudunk játszani. Gratulálok a csapatnak, és szeretném megköszönni a szurkolóknak a támogatást, óriási hangulat volt! Így, hogy ilyen izgalmasra sikerült a mérkőzés, talán még nagyobb hangulatot csináltak, de bízom abban, hogy a közeljövőben nem kell ilyen szoros meccseket átélni.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-Tiszaújvárosi Phoenix KK 73-71 (13-24, 16-18, 20-20, 24-9)

Férfi kosárlabda NB I./B., Zöld csoport, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Radnóti, Borgula, Drenyovszki.

Kosársuli: Borbáth 5/3, Varga Á. 14/3, Kass -, Bálint 11/3, Kelemen 24/6. Csere: Varga Z. 13/9, Pinnyey 6, Balogh. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Tiszaújváros: Santiago 31/3, Bán 17/9, Kiss 2, Kovács 10/6, Okoh 6. Csere: Gaál 3/3, Habel 2, Lakatos -, Molnár -, Asszú -, Czimer. Vezetőedző: Lekli József.

Az egyik fél harmadik győzelméig álló párharc állása: 1–0 a Vásárhelyi Kosársulinak