A találkozó előtt a Diósgyőr ellen a Szeged-Csanád GA-ban századik mérkőzését játszó Molnár-Farkas Tamást köszöntötték, a kezdőrúgást pedig a Vixud-Szegedi RSE férfi röplabdacsapatának edzője és játékosai végezték el. Pörgősen kezdődött a mérkőzés, majd a mezőnyjáték dominált a Szent Gellért Fórumban. Fél órányi játékot követően a Kazincbarcika előtt adódtak nagyobb lehetőségek, a gólhoz mégis a Szeged állt közelebb 45 perc után, hiszen közvetlenül a szünet előtt Papp Áron fejese csattant a bal kapufán.

A fordulást követően is volt egy pengeváltás, majd ahogy az első játékrészben, úgy most is főleg a mezőnyjáték dominált. A cseréket követően az éppen a pályára kerülő Székely Dávid került nagy helyzetbe, de nem találta el jól a labdát, majd a kontrából megszerezte a vezetést a Szeged. A két csere hozta össze a gólt, Szakály belöbbölt labdájára érkezett Kundrák, akinek közeli lövése Megyeri lábai között csorgott a kapuba. Egy perccel később Kundrák duplázhatott volna, de kihagyta a lehetőségét – a végén pedig ugyan még próbálkozott a Kazincbarcika, de nem forgott veszélyben a szegedi győzelem.

Mivel a Gyirmót döntetlent játszott a Péccsel, ez a győzelem egyben azt is jelenti, hogy pontszámban beérte a negyedik helyen álló csapatot a Szeged-Csanád GA.