A találkozó előtt a Diósgyőr ellen a Szeged-Csanád GA-ban századik mérkőzését játszó Molnár-Farkas Tamást köszöntötték, a kezdőrúgást pedig a Vixud-Szegedi RSE férfi röplabdacsapatának edzője és játékosai végezték el. Pörgősen kezdődött a mérkőzés, majd a mezőnyjáték dominált a Szent Gellért Fórumban. Fél órányi játékot követően a Kazincbarcika előtt adódtak nagyobb lehetőségek, a gólhoz mégis a Szeged állt közelebb 45 perc után, hiszen közvetlenül a szünet előtt Papp Áron fejese csattant a bal kapufán.

A fordulást követően is volt egy pengeváltás, majd ahogy az első játékrészben, úgy most is főleg a mezőnyjáték dominált. A cseréket követően az éppen a pályára kerülő Székely Dávid került nagy helyzetbe, de nem találta el jól a labdát, majd a kontrából megszerezte a vezetést a Szeged. A két csere hozta össze a gólt, Szakály belöbbölt labdájára érkezett Kundrák, akinek közeli lövése Megyeri lábai között csorgott a kapuba. Egy perccel később Kundrák duplázhatott volna, de kihagyta a lehetőségét – a végén pedig ugyan még próbálkozott a Kazincbarcika, de nem forgott veszélyben a szegedi győzelem.

Mivel a Gyirmót döntetlent játszott a Péccsel, ez a győzelem egyben azt is jelenti, hogy pontszámban beérte a negyedik helyen álló csapatot a Szeged-Csanád GA.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–0 (0-0)

Labdarúgó NB II., 35. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 1014 néző. Vezette: Pillók Ádám (Szabó Dániel, Sinkovicz Dániel).

SZEGED: Molnár-Farkas – Könczey, Szilágyi, Tóth B., Gera – Farkas A., Szatmári (Haruna, 73.) – Géresi (Kundrák, 59.), Gajdos (Rácz B., 91.), Papp Á. (Prosser, 73.) – Bíró B. (Szakály, a szünetben). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

KAZINCBARCIKA: Megyeri I. Gábor – Szekszárdi, Heil, Lippai, Székely K. (Sütő, 55.), – Csatári, Nagy J. (Hleba, 64.) – Bacsa (Ádám, 64.), Kurdics (Székely D., 80.), Szemere – Pálinkás. Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Kundrák (82.).

Alekszandar Sztevanovics: – Gratulálok a csapatomnak! A kezdetektől fogva nehéz meccs volt, hiszen öt védővel játszott az ellenfelünk. Tudtuk, hogy a Kazincbarcika jó a kontrákból, de sikerült feltörnünk a védelmüket. Megvolt a lehetőségünk, hogy kettő-nullára lezárjuk a meccset, a jövőben ezekre figyelnünk kell. Köszönöm, hogy ennyien kijöttek a mai mérkőzésre, remélem, a folytatásban még többen kijönnek majd szurkolni ennek a fiatal csapatnak!

Csábi József: – Úgy érzem, nagy munkát tett a csapat ebbe a meccsbe, akkor kaptuk a gólt, amikor nem volt ez benne a levegőben, sőt, előtte nekünk volt nagy helyzetünk. Az eredmény miatt elégedetlen vagyok, de fel kell emelnünk a fejünket, erre a játékra lehet építeni.