Ezúttal is centere, Tyler Roberson nélkül játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely 2–8 után gyorsan ritmust tudott váltani, és egy 10–0-ás futással hamar fordítani tudott, időt is kértek vendégek. A negyed vége viszont a vendégeké volt, Mijovics hármasával három ponttal vezettek tíz perc után. Carter pontjaival fordított ugyan a Szedeák, sőt, Balogh ziccere után hat ponttal, 30–24-re vezetett is, de pillanatok alatt leadta előnyét. Hullámzó meccs volt, Kerpel-Fronius Balázs hármasával úgy tűnt, szegedi előnnyel zárulhat a félidő, viszont a negyed utolsó szava ismét Mijovicsé volt, trojkájával a Honvéd vezetett két ponttal, 37–39.

Person kosaraival 8–2-vel nyitotta a második félidőt a Szedeák, 45–41-nél kértek időt a vendégek, majd Kerpel-Fronius újabb hármasa, és Washington technikaiért járó büntetője után az eddigi legnagyobb különbség alakult ki, 49–41. A szegedi cséká újabb távolija után kétszámjegyű lett a különbség, 55–44 a harmadik negyed hajrájában. Védekezésben alaposan feljavultak a Tisza-partiak, és magabiztos előnyből, 60–47-ről várhatták a záró felvonást.

A Honvéd még egyszer benézett tíz pont alá, de innen már nem engedte ki a kezéből a Szedeák a győzelmet: újabb fontos sikerével nagyon közel került ahhoz a Naturtex, hogy biztosítsa A csoportos tagságát.