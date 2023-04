Tapintható volt a feszültség, átérezte a szentesi csapat és a szurkolók is, kiemelkedően fontos a meccs a sereghajtó KSI ellen. Kissé idegesen kezdtek támadásban a hazaiak, de hátul működtek a blokkok. Egyszer Lantos emberelőnyben áttörte, de belefért, hiszen két bombagóllal fordult az állás. Előbb az egész mérkőzésen óriásit küzdő Hegedűs, majd Biros Barnabás talált be távolról.

A fehér sapkás védelme az első negyedben mindössze egy gólt kapott.

Fotós: Vidovics Ferenc

2–1-es első nyolc perc után a második negyed derekán 4–2-nél kettővel ellépett a Szentes. Kellemetlenül tapadt a KSI a hazaiakra, amihez kellettek a kihagyott lövések is. A harmadik negyed elején még 6–4-nél és 8–6-nál is labdája volt a háromgólos vezetéshez a Metalcomnak, de nem sikerült vele élni. Utóbbinál ráadásul lefordulhattak volna, de Bozónál támadóhibát fújtak a játékvezetők, 9–6 helyett 8–7 lett… Innentől óriási kavarodás lett úrrá, a negyedik negyed Hegedűs kiállításával indult – játékvezetői labdánál hozzáért az ellenfélhez –, majd néhány ítélet mentálisan is felkavarta a cserés kiállítások miatt folyamatosan fogyatkozó Szentest.

A vendégek 8–6-ról 8–10-re alakították az állást a negyedik negyedben. A gólképtelenségben sorozatban három Fülöp-lövés sem talált utat a kéztengerben a kapuig, pedig a KSI még ötméterest is hibázott. Másfél perccel a vége előtt még vezethettek egy támadást a döntetlenért a hazaiak, Gusarov lövése viszont kimaradt, majd jött a másik oldalon a végeredményt jelentő gól, 9–11.

A szentesieknek öt mérkőzésük maradt, hogy előrébb lépjenek az utolsó helyről. Legközelebb szombaton 18 órától a Szolnokot fogadják.

Komlósi Péter: – Rengeteg vízilabda-mérkőzést játszottam és láttam, mindig szívből tudtam gratulálni. Most azért nem tudok, mert két teljesen ellentétes félidőben volt részünk. Az elsőben egy kontrollált zóna mellett kihagytuk támadásban a helyzeteinket, a második pedig értelmezhetetlen. Óvatosan kell nyilatkozni, különben megbüntetnek. A páros kiállítások után már olyan játékosaim maradtak a vízben, akik az adott poszton sosem játszottak. A KSI győzelme lényeges, mi pedig nehéz helyzetbe kerültünk. Egy hazai meccset kellett volna hoznunk egy nagyon jól felkészített ificsapat ellen. Azt gondoltam, mindenre felkészültünk, de nem…

Metalcom Szentes–KSI 9–11 (2–1, 3–3, 3–3, 1–4)

Férfi vízilabda OB I., 21. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József sportuszoda, 250 néző. Vezette: Vogel, Csanádi.

Metalcom Szentes: Kardos – Mátyók, HEGEDŰS 3, Fülöp 2, Gusarov, Hajdú, Vismeg B. Csere: PETHE 1, Biros B. 2, Bozó, Chilkó, VASICS 1. Vezetőedző: Komlósi Péter.

KSI: Danka – Szépfalvi, NAGY Á. 3, SZALAI P., Lantos 1, Bede 1, Iriczfalvi 1. Csere: Mihov, Pocsai, PETŐ 1, Nagy Z., Irmes 2, PETRÁK 2. Vezetőedző: Horváth János.

Gól – emberelőnyből: 14/3, ill. 14/3.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/0.

Kiállítva cserével: Biros B., Fülöp, Vismeg B., ill. Lantos, Irmes, Petrák.

Kipontozódott: Szalai P.