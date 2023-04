Negyedik alkalommal feszült egymásnak ebben a szezonban a Pick Szeged és a Telekom Veszprém. Először volt a tét az aranyérem idén a párharcban, ehhez mérten felfokozott hangulatot várhattunk és kaptunk.

A veszprémiek legerősebb összeállításukban érkeztek a döntőre, míg a szegedieknél a tegnapra belázasodó Stepancic ott volt a keretben, a kimaradó a megbetegedett Tönnesen volt.

Akárcsak a Dabas elleni elődöntőben, most is Garciandía nyitotta meg a gólok sorozatát. Csere nélkül támadott a Szeged az első negyedórában, aminek következtében a Veszprém nem tudott gyors lerohanásokat vezetni. 1–0-ra és 2–1-re a Pick vezetett, 3–2-től viszont átvette az előnyt a címvédő. Mackovsek ihletett formában lőtt, négyből néggyel zárta első pályán töltött etapját, miközben Alilovic is remekelt a szegedi kapuban.

A Bajnokok Ligája-párharchoz képest rengeteget javult a Pick, de 6–6 után alig két minutum alatt 9–6-ra lépett el a Veszprém. Mint mindig, most sem hagyták megtorlatlanul az eladott labdákat és az előkészítetlen lövéseket. Pastor egy időkéréssel villámgyorsan kirántotta a gödörből csapatát, a 23. percre pedig a hátrányt is sikerült ledolgozni (12–12).

Bombac (a labdával) a szezon legjobb játékát produkálta, de ez is kevés volt a szegedi sikerhez.

Fotós: Koncz Márton – Nemzeti Sport

A Dabas ellen brillírozott bombaerős átlövéseivel Bodó, ami viszont fontosabb, a fináléra is maradt nála a bombagólokból. Sorozatban négyet süllyesztett el Corrales kapujában, így bár rendre a Veszprém járt előrébb, megnyugtató előnybe nem tudott kerülni.

Igazi kézilabdacsemegét hozott a győri döntő. Jó játék, parádés védések, óriási gólok és szikrázó hangulat a pályán. Az első játékrész hajrájában pontosabbak voltak a veszprémi befejezések, így ők mehet kétgólos előnnyel a szünetre.

Úgy kezdett a Szeged a második félidőben, ahogy kellett. Három perc alatt ledolgozta a hátrányt, a vezetést viszont nem tudta átvenni. Az igazán extra teljesítmény nem jött el, mint az első félidőben Bodótól, Mackovsektől vagy éppen Alilovicstól. A 42. perc környékén ismét jött egy rövidzárlat, mialatt a Veszprém 26–22-re ellépett, majd az 50. percben már 24–30 állt az eredményjelzőn.

Támadásban árnyéka volt önmagának Bánhidi Bence (középen).

Fotós: Koncz Márton – Nemzeti Sport

Bánhidi megjátszása beállóban szinte mindig sikertelen volt, egy-két gyors góllal pedig nagyobb különbség alakult ki. Alilovic helyére Mikler érkezett, aki több bravúrt is bemutatott, többek mellett védett egy Marguc-hetest, majd ismétlést, de Laugéval nem bírtak el a szegedi védők. A dán világklasszis tíz gólig meg sem állt. Az utolsókig küzdött a Pick, ez viszont csak arra volt elég, hogy csökkentse a különbséget.

Harmincadik alkalommal ünnepelhetett magyar kupa-győzelmet a Telekom Veszprém, amely szombaton 17 órakor már a Pick Arénában az OTP Bank-Pick Szegeddel. Ez pedig arról dönthet, hogy melyik fél kezdheti a bajnoki döntőt pályaelőnyből.

OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 32–35 (15–17)

Férfi kézilabda, Magyar Kupa, döntő. Győr, Audi Aréna, 3500 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

OTP Bank-Pick Szeged: Alilovic – Radivojevics 1, Garciandía 4, BOMBAC 4, Bánhidi 1, MACKOVSEK 8, Szita. Csere: Mikler (kapus), Gaber 1, Rosta 3, BODÓ 5, Frimmel 2/1, Blonz 3/3, Stepancic. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Corrales – GAS. MARGUC 6/3, Rémili 4, Ligetvári 1, PESMALBEK 3, R. LAUGE 10, Strlek 2. Csere: Cupara (kapus), Elderaa 3, A. Nilsson 5, Mahé, Ilics Z., Sipos 1. Vezetőedző: Momir Ilics.

Hétméteres: 6/4, ill. 4/3.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.