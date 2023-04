Hozzátette, ősszel találták ki ezt a kezdeményezést, a jegyvásárlási adatokból pedig jól látszik, hogy működik is, hiszen folyamatosan kelnek el az 50%-os, kedvezményes belépők.

– Még mindig a nemzetközi szövetség várakozásai fölött vagyunk, 160 ezer közelében van az eladott jegyek és bérletek száma. A kilenc versenynap alatt összesen 400-420 ezer jegyet szeretnénk értékesíteni, csaknem 70 országból vásároltak már. Igazi nagy, nemzetközi fieszta lesz augusztusban, és van olyan nap, egész pontosan az augusztus 26-i szombat esti etap, amikor már 80% fölött van a töltöttség, ott nagyon kell sietni annak, aki kint akar lenni a világbajnokságon – emelte ki Németh Balázs.

A Széchenyi téren a résztvevők különböző atlétikához kapcsolódó feladatokat is teljesíthettek, és találkozhattak Bodó Richárddal, az OTP Bank-Pick Szeged játékosával is. Az átlövővel sok-sok közös kép készült, és mindenki gratulált neki a tegnapi, Telekom Veszprém elleni győzelemhez is. Mint elárulta, egyelőre kevés kapcsolata volt az atlétikával, a csapat azonban meghívást kapott az augusztusi vb-re, így tervei szerint élőben szurkolhat majd a budapesti világbajnokságon, amelyet augusztus 19. és 27. között rendeznek.