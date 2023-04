A nemzetközi úszóverseny egyben szlovák országos bajnokság is volt, de nemcsak helyi klubok részéről övezte óriási érdeklődés. A hazai versenyzőkön felül osztrák, lengyel, ukrán, brit, cseh és magyar sportolók is rajtkőre álltak. A magyar delegációt a Szentesi Delfin ESC sportolói is erősítették, akik tíz versenyzővel vágtak neki a kétnapos viadalnak.

Eredményesen szerepeltek a szentesi szenior úszók Trencsénben, ugyanis huszonkilenc begyűjtött érmük közül tizenhét bajnoki címet jelentett, de váltóban is felállhattak háromszor a dobogóra.

Kiemelkedő szentesi eredményekből most sem volt hiány. Melkuhn Dezső 800 méter gyorsúszásban megdöntötte a korosztályos magyar csúcsot 15:44.35-es idejével, Pólyáné Téli Éva pedig 200 méteres mellúszásban a versenyzők abszolút eredményeit tekintve a harmadik helyen zárt.

Legközelebb a húsvétet követő hétvégén Kecskeméten, a XII. Fedett Pályás Országos Bajnokságon szerepelnek majd a Szentesi Delfinek Egészségmegőrző Sport Club úszó.

Eredmények, egyéni:

Pólyáné Téli Éva – 1. hely: 200 mell, 100 mell, 50 pille, 100 vegyes, 50 mell, 50 hát.

Melkuhn Dezső – 1. hely: 800 gyors, 200 gyors, 200 vegyes, 100 pille.

Bocskai Zsófia – 1. hely: 50 pille, 100 gyors, 200 vegyes, 100 vegyes. 2. hely: 50 gyors. 3. hely: 50 mell.

Kókai Ibolya – 1. hely: 50 mell, 100 mell. 2. hely: 100 pille. 3. hely: 50 pille.

Kókai László – 1. hely: 100 hát. 2. hely: 50 gyors, 100 gyors. 3. hely: 50 hát.

Horváth Roland – 2. hely: 200 mell, 100 mell. 3. hely: 200 gyors, 400 gyors. 4. hely: 100 gyors. 6. hely: 200 vegyes.

Sebők Tamás – 2. hely: 200 hát. 3. hely: 50 hát, 100 hát. 4. hely: 50 mell. 7. hely: 50 pille.

Berezvai Julianna – 2. hely: 200 mell. 3. hely: 50 mell. 5. hely: 50 hát.

Kovács Attila – 3. hely: 200 hát. 4. hely: 200 gyors. 5. hely: 100 hát. 6. hely: 50 hát.

Antonjuk Krisztina – 5. hely: 100 mell. 7. hely: 50 mell.

Eredmények, váltó:

4x50 méteres női vegyesváltó, V. korcsoport – 2. hely (Téli Éva, Antonjuk Krisztina, Kókai Ibolya, Bocskai Zsófia)

4x 50 méteres férfi vegyesváltó, IV. korcsoport – 3. hely (Kókai László, Sebők Tamás, Horváth Roland, Kovács Attila)

4x 50 méteres MIX vegyesváltó, VI. korcsoport – 3. hely (Kókai László, Bocskai Zsófia, Berezvai Julianna, Melkuhn Dezső)

4x 50 méteres MIX gyorsváltó, III. korcsoport – 7. hely (Kókai Ibolya, Téli Éva, Horváth Roland, Kovács Attila)