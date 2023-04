Apa és fia egy csapatban, egyszerre a pályán? Legyen szó bármilyen sportágról is, ez rendkívül ritka. Főleg ha az említettek egyik tagja egészen más sportágat választott, mint a másik.

Apa passzol a fiának. Fotó: Röszke SK

A Csongrád-Csanád vármegyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Röszke SK-ban mindez már kétszer megtörtént. Először még tavaly decemberben Bakson, ahol először volt egyszerre a pályán apa és fia – ráadásul Patrik rögtön két góllal mutatkozott be az 5–3-ra megnyert mérkőzésen –, majd legutóbb akkor, amikor a Makó II. ellen 4–1-re győzött a csapat. Az apa, Tanács Attila a 78., míg fia, Tanács Patrik a 86. percben állt be.

A klubhűség mintaképe

– Bár a fiam a labdarúgással kezdte a sportolói pályafutását, és nagyjából öt évig volt a Tisza Volán SC játékosa, után a vízilabdát választotta, és a Szegedi Vízipóló Suli színeiben végigjárta a korosztályos lépcsőket, amelyben az ifjúsági I. osztályig jutott. Volt egy év, amikor mindkettőt csinálta, aztán maradt a pólónál. A röszkei ifiben az ősszel már többször is játszott, az első közös meccsünkön, Bakson rögtön bő 60 perc jutott neki, majd következett az első hazai meccs, amelyen nagyjából 4-5 percet voltunk együtt a pályán. Én ugyan már befejezettnek nyilvánítottam a pályafutásomat, ám már többször kértek, hogy segítsek létszámhiány esetén, és ha van időm, mindig szívesen jövök – mondta Tanács Attila.

Az apuka egy szezont leszámítva – amikor az SZVSE játékosa volt – csak a Röszke színeiben futballozott.

– Érdekes és jó érzés, hogy együtt szerepelhettem a fiammal, de nem dimenzionálom túl a történteket. Félig kényszerhelyzet, hogy játszanom kell, de az övé is ilyen, hiszen alacsonyabb szinten még vízilabdázik, emellett pedig a szegedi egyetemen a GTK gazdálkodás menedzsment szakán hallgató. Sajnálom, hogy a vízilabdában nem sikerült még magasabb szintre eljutnia – nyilatkozta az édesapa, Tanács Attila.

Legendás nevelőedzők

Ki másnál, mint a legendás Csacsa néninél, azaz Molnár Tibornénál kezdte a futballt Tanács Patrik, majd volt edzője Dóra János is.

– Nagyjából 11 éves koromig futballoztam, aztán jött az az év, amikor mindkét sportágat csináltam, és utána döntöttem a vízilabda mellett. Így sem maradt ki az életemből a futball, hiszen a pólós edzéseken gyakori sportág: hol bemelegítésként, hol a játékos edzés részeként, hol pedig a tréning végén került elő a futball-labda. Mivel jártam apa meccseire, ezért nem volt ismeretlen a röszkei közeg. Innen jött az az ötlet, mi lenne, ha én is leigazolnék az ifjúsági csapatba, miután a pólósoknál kiöregedtem ? Tavaly nyár óta rendszeresen játszom is, és mivel a két csapatban sok az átfedés, így a felnőtteknél sem kerültem ismeretlen közegbe. A vízilabda OB II.-ben heti két edzés van, emellett összevont fordulókat rendeznek, így nem minden hétvége foglalt. Eljártam a fociedzésekre is, ahol beletettem mindent, amit csak tudtam a munkába, de azért meglepetésként ért, amikor legelőször hívtak a felnőttek közé. Fura volt apával együtt készülni az öltözőben, játszani a pályán, meg kellett szokni, hogy ennyi év különbséggel együtt futballozhatunk – mondta Tanács Patrik.