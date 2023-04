Három negyeden át teljesen egál meccset játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák az Atomerőmű SE otthonában: a két csapat három hét elteltével találkozott ismét egymással, akkor a Paks szinte végig dominálva tudott nyerni.

Most viszont más volt a meccs képe, mert az ASE ugyan néhány alkalommal négy-öt pontos vezetésre tett szert, de ezekre mindig akadt válasza a Szedeáknak. A második negyedet például három triplával kezdték a szegediek, így a vezetést is átvették, de csak rövid időre, a Paks is megállította a szegedi rohamokat. A nagyszünetben egyetlen ponttal vezettek a hazaiak, 36–35 – hullámzó meccset hozott az első húsz perc.

A folytatás sem hozott igazán nagy változást, azon túl, hogy nem a feszes védekezés került előtérbe egyik oldalon sem a kezdeti percekben. Egészen a negyed utolsó percéig egál volt, ekkor viszont az extrán játszó Buckingam szerzett öt pontot, amivel 60–55-re megléptek a hazaiak.

A záró tíz perc négy paksi ponttal kezdődött, így Nikola Lazics időt kért. Nem sokkal később viszont már kétszámjegyű volt a szegedi hátrány, a Paks ekkor magasabb ritmusban és pontosabban játszott, és tulajdonképpen a negyed elején eldöntötte a mérkőzés sorsát. Több mint tízpontos hátrányból már nem tudott visszajönni az ekkor sokat hibázó Naturtex-SZTE-Szedeák, amely bár három negyeden keresztül szorongatta a Paksot, az a pár perces kihagyás a meccsébe került, így a szezonban harmadik alkalommal is kikapott a Pakstól. A szegediekre a következő fordulóban ismét egy idegenbeli meccs vár, szombaton ugyanis a hétközben a Nyíregyháza otthonában diadalmaskodó Kaposvár otthonában játszanak.

Nikola Lazics: – Három negyeden át meccsben voltunk, de amit az utolsó negyedben csináltunk, az nem volt kosárlabda. Az első félidőben jól járt a labda, de az utolsó negyedben történteket nehéz megmagyarázni.

Paks–Naturtex-SZTE-Szedeák 87–70 (21–16, 15–19, 24–20, 27–15)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, alsóházi rájátszás, 3. forduló. Paks, 800 néző. Vezette: Praksch, Farkas G., Kapusi.

Paks: Edwin 7/3, Pajor, BUCKHINGHAM 31/6, EILINGSFELD 13, ATKINSON 14. Csere: Grubor 8/6, Frank 11/3, Gulyás 3/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 10/3, Polányi, Nicholson 13, BOGNÁR 10, Roberson 17. Csere: Balogh 6/3, Person 11/3, Filipovics, Kerpel-Fronius, Carter 3/3. Vezetőedző: Nikola Lazics.