A Kaposváron zajló úszó országos bajnokságon egy újabb Csongrád-Csanád vármegyei aranyéremnek örülhettünk, miután 50 méteres mellúszáson a szám címvédője, Gál Olivér magabiztosan nyerte meg a döntőt. A Hód Úszó SE versenyzője egy 28.32-es idővel szerzett aranyémet, megelőzve az ukrán Biletszkij-t.

– Teljesen elégedett vagyok az idővel, a felkészülésem sajnos nem a legjobban sikerült, mert gyulladásokkal küzdöttem, most is be kellett dobnom egy fájdalomcsillapítót, hogy vizet tudjak fogni. Rövidpályán szeretném majd jobban megmutatni, elképzelhető, hogy száz méteren is – értékelt a futamot követően Gál Olivér.

Az A döntőben a Szegedi Úszó Egylet fiatalja, Adorján Kende az ötödik helyen végzett. A szám női B döntőjében Szőke Zita (NICS-HSÚVC) az ötödik, összesítésben így 13. lett.

100 méter pillangón a Hód Úszó SE két versenyzője is A döntőben volt érdekelt: Pető Bence az ötödik helyen végzett, a hölgyeknél pedig Ugrai Panna címvédőként ugorhatott medencébe. Háromnegyed távig simán vezetett a vásárhelyi lány, végül Panna bírta a hajrát és visszaverte Sebestyén Dalma támadásait, így ő is ismét aranyérmet szerzett, ezzel két bajnoki címet nyert Kaposvárott!

– Megpróbáltam minél jobban elindulni, hiszen Dalma olyan számokat úszik, amelyhez nagyon jó állóképesség kell, örülök, hogy mellette úsztam. Száz pillét nehéz úgy úszni, ha nincs ellenfeled és saját magad szabod meg a ritmust, ez is hozzájárult az egyéni csúcshoz – összegzett a Hód Úszó SE versenyzője, aki 55 századdal javította meg eddigi legjobbját.