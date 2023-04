Délmagyarország podcast 47 perce

Délmagyar podcast: Sporthang – címvédős hétvégénk volt

Úsztunk a sikerekben, hiszen szinte mindegyik csongrád-csanádi csapat nyert. Az OTP Bank-Pick Szeged, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, a Naturtex-SZTE-Szedeák, a Hódmezővásárhelyi FC és a Vidux-Szegedi RSE is. Délmagyar podcast Sporthang c. műsorából az is kiderül, a Röszke miért nem játszott a vármegyei III. osztályban, illetve készítik-e már bajnokcsapat pólókat Dócon? Természetesen szót ejtettünk a férfi és női vízilabda OB I. folytatásáról is. A Sporthang második epizódjában a Délmagyarország sportújságírói, Becsei Dávid, Mádi József és Vajgely Pál beszélgetett.

