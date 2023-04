Bognár Kristóf triplája nyitotta az oroszlányi bajnokit, ám a folytatásban hosszú gólcsend következett a szegediektől. Kilenc hazai pont érkezett válaszul, amit Balogh ziccere tört meg, majd a hatodik percben már tíz pont volt a Szedeák hátránya, 15–5-nél kért időt Nikola Lazics. Ritmustalanul és sok hibával játszottak a szegediek, az eladott labdákat pedig büntette az Oroszlány. A második negyed közepén már húsz is volt a Tisza-partiak hátránya, 36–16 után azonban Washington pontjaival sikerült kapaszkodni, az irányító két büntetője után egy triplát is a helyére küldött. Innen ugyan visszatornázta a nagyobb különbséget az OSE, de Washington hármasa zárta a félidőt, ám így is csak 13 pontra jött vissza a Szedeák, 47–34.

Amikor kicsit közelebb tudott volna lépni a Naturtex, akkor viszont jöttek az oroszlányi triplák: Dimitrijevics trojkája után újból húsz pont volt a hátrány, a 28. percben 67–47. Az utolsó tíz perc előtt éppen 19-re sikerült visszajönni, gyakorlatilag teljesen a fordítottja történt annak, amit tizenegy nappal ezt megelőzően láthattunk az újszegedi sportcsarnokban.

Az OSE tripláit nem tudta sem levédeni a Szedeák, és érdemben erre nem is volt válasza: végül ugyan nem lett annyi közte, mint április elsején, de vereséggel kezdte az alsóházi rájátszást Nikola Lazics csapata, a Szedeáknak pedig továbbra sem megy Oroszlányban.

Szombaton jön a play-out talán legfontosabb mérkőzése, hiszen 19.15-től az újszegedi sportcsarnokba a sereghajtó Nyíregyháza érkezik.

Oroszlány–Naturtex-SZTE-Szedeák 89–76 (23-12, 24-22, 26-20, 16-22)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, play-out, 1. forduló. Oroszlány, 500 néző. Vezette: Tőzsér, Lengyel, Sörlei.

Oroszlány: DIMITRIJEVICS 15/3, Ruják 2, Szabadfi 5/3, CALLOWAY 22/12, Krestinin 9. Csere: Dorogi 5/3, Werner, Mucza, Barnjak 8/6, Illés 11/9, Carev, Henry 12. Vezetőedző: Simon Petrov.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Washington 24/9, Polányi 3/3, Nicholson 7, Bognár 15/3, Roberson. Csere: Carter 14, Balogh S. 4, Kerpel-Fronius B. 8/6, Person, Filipovics 7. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Calloway (38.).