A negyedik percben Gera Norbert indult el a bal oldalon, majd átjátszotta a labdát a mellette felfutó Papp Áronnak, akit a tizenhatoson belül buktatott Holdampf Gergő, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A büntetőt Géresi Krisztián higgadtan értékesítette.

Gera az Ajka elleni találkozón debütált az NB II.-ben, a Diósgyőr elleni volt a harmadik mérkőzése a felnőtt csapatban.

– Nagyon köszönöm a szakmai stábnak, hogy ismét pályára léphettem. Belülről úgy éreztem, hogy a védekezésünk rendben volt, de elfáradtunk a végére. A gólunk előtt Papp Áron nagyon jól indult el a bal oldalon, és szerencsére sikerült megjátszanom, tökéletes ütemben tolta el a védő felett a labdát, így büntetőt harcolt ki. Kicsiként is szerettem Áronnal együtt játszani, érezzük egymást a pályán, örülök, hogy felnőttként ismét együtt futballozunk. Jó hangulatú meccs volt, remélem, hogy vasárnap is hasonló atmoszféra lesz majd a Szent Gellért Fórumban – mondta a DVTK meccset követően Gera Norbert.

Papp Áron eddig 22 másodosztályú bajnoki mérkőzésen szerepelt a klub színeiben. Még az előző idényben, 2021. augusztus 29-én a Haladás otthonában debütált csereként, a jelenlegi szezonban 21 mérkőzésen 4 gól és 3 gólpassz fűződik a nevéhez.

Papp Áron (balról) már négy gólnál és három gólpassznál jár 18 évesen az NB II-ben. Fotó: Gémes Sándor

– Örülök, hogy a mester bizalmat szavazott nekem egy ilyen nehéz és fontos mérkőzésen. Most játszottam először csatárt a szezonban, kicsit szokatlan volt, de úgy érzem, hogy megálltam a helyem. Jól védekeztünk, voltak veszélyes kontratámadásaink, sajnálom, hogy nem tudtunk pontot, vagy pontokat szerezni. A büntető előtt nagyon jó labdát kaptam Gerától, szerettem volna eljutni lövésig, de buktattak, így tizenegyes lett az akció vége. Régóta ismerjük egymást Norbival, már kilenc éves korunkban is együtt fociztunk, jó érzés, hogy újra egy csapatban szerepelünk. A elmúlt héten nagyon jó hangulatot varázsoltak a szurkolóink a Pécs elleni meccsen, remélem, most vasárnap is győzelemhez segítenek bennünket a Kazincbarcika ellen – nyilatkozta Papp Áron.

Gera Norbert és Papp Áron esete is bizonyítja, Alekszandar Sztevanovics bátran nyúl a fiatalokhoz. A vezetőedző szerint komoly lehetőség rejlik a két szegedi fiatalban.

– A hozzáállásuk és az edzésmunkájuk alapján mindketten megérdemlik a lehetőséget. A pályán is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Már a szezon kezdetekor láttam, hogy ígéretes jövő előtt állnak. Nemcsak a szegedi futball, hanem a magyar labdarúgás számára is értékesek. A tehetségük megvan, nagy lehetőség rejlik bennük. A fejlődésük szempontjából nagyon fontos, hogy ugyanilyen mentalitással folytassák a munkát, mert csak alázatos hozzáállással válhatnak top játékosokká – mondta Gera Norberttel és Papp Áronnal kapcsolatban Alekszandar Sztevanovics.