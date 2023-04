Négy mérkőzésük maradt a szegedieknek az alapszakaszból. Miután az elmúlt hétvégén legyőzték a Telekom Veszprémet, így amennyiben a hátralévő bajnokikon nem hibáznak Mikler Rolandék, az élen zárnak és itthon kezdhetik az egyik fél második győzelméig tartó bajnoki döntőt címvédőként.

A finálé időpontja még nem ismert, de valószínűleg június első napjaiban rendezik az első felvonást. Nyugodtan készülhet tehát a Pick, mindössze egy hét lesz, amikor nem lesz együtt a társaság, a válogatottak Európa-bajnoki selejtezői miatt.

Több ismerős is érkezik ma a Pick Arénába. A szezon elején még Ludmán Marcell is szegedi volt, de a veszprémiek Európa-liga csoportkörbe jutása miatt elengedte a Tisza-parti klub. Rajta kívül Vetési Bence és Miklós Gergő is játszott a szegedi utánpótlásban.

Nem szerepel jól a bajnokságban a „kis Veszprém”, nyolc pontjával a tizenkettedik a tabellán, mindössze két ponttal előzi meg a még kieső pozícióban lévő Ceglédet. A tizenegyedik Dabas tizenhét pontnál jár, így a Konkoly Csaba vezetőedzőtől márciusban megvált veszprémieknek Éles József klubtulajdonos irányításával tizenkettedikként a bennmaradás stabilizálása lehet a cél hátralévő öt mérkőzésén.

Ami a Pick Szeged–Fejér-BÁL Veszprém meccseket illeti, harmadik alkalommal találkoznak egymással. A bajnokságban még ősszel a Március 15. úti sportcsarnokban 42–26-ra győztek Rostáék, míg a magyar kupa negyeddöntőjében a Pick Arénában 41–28-ra.