– Összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, bár a 172 kg-os szakításomat picit sajnálom, hogy nem jött össze. Lökésben pedig a 220 most sok volt, azzal már nem tudtam megbirkózni. Taktikáztam, hogy a lengyel srácot előttem miként előzhetem meg, nem sikerült, de az eredmény így is nagyon jó. A négy sikeres fogásom közül mind sikeresebb volt, mint az edzésen bemutatott legjobbam, úgyhogy ennek is örülök. Innentől most már gőzerővel készülök a világbajnokságra – értékelte Eb-teljesítményét a helyszínről a Délmagyarországnak Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelője, aki a +109 kg-osok kategóriáját a hetedik helyen zárta. Előzetesen 380 és 390 kilogramm közti teljesítménnyel lett volna elégedett, ezt teljesítette is.

Legközelebb a masters Európa-bajnokságon emel tervei szerint.