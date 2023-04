Megkezdődött a gokart versenyidény a szegedi testvérpár, Szabó Ádám és Szabó Zalán részvételével, akik fordulatos első hétvégét zártak a Kecskeméten a Gokart Stadionban megtartott idénynyitón.

A KMS Europe gokart csapata jól indított az idényt. Fotó: KMS

A fordulatok már egy héttel a szezonstart előtt megkezdődtek, amikor is megegyezés született arról, hogy a fiúk a legsikeresebb magyar gokartcsapathoz, a KMS Europe-hoz igazolnak. Az elmúlt években szinte minden kategóriában a csapat pilótái adták a magyar és a közép-európai bajnokokat is, ezért hatalmas lehetőség, hogy a csapatvezető Kálmán Péter bizalmat szavazott a két szegedi pilótának.

Szabó Ádám nem ült gokartba

Az első verseny lőtti napoktól kezdve intenzív edzésprogramot teljesített Ádám és Zalán, amelynek külön érdekessége, hogy Zalánnak a váltóval rendelkező DD2-es gokarttal kellett megismerkednie. A csapat professzionális hozzáállásával mindkét pilóta gyors ütemben vette fel a ritmust és a

szabadedzéseken már bíztató időket tudtak futni. Ám a verseny reggelén kiderült, Szabó Ádám korábban megsérült bordái nem bírják a terhelést, emiatt a csapat tanácsára és figyelembe véve, hogy még nagyon hosszú a szezon, a visszalépés mellett döntöttek. Ez érzelmileg nagyon nehéz volt a versenyző számára, de elfogadta, hogy a teszteken mutatott tempó alapján nem kell aggódnia a versenyképessége miatt.

Szabó Zalán programja a terveknek megfelelően folytatódott, az időmérőn második helyezést ért el, amely annak tudatában, hogy mindössze két napja volt megismerkedni egy teljesen új kategóriával, több mint kiváló eredmény volt.

Ezután az elődöntőben is második helyen ért célba, majd a két óra múlva következő döntő előtt öt perccel megérkezett a heves eső a pályára.

A KMS csapat szerelői a rendelkezésre álló rövid idő alatt megváltoztatták a beállításokat, feltették az esőgumikat, és már a felvezető körön látszott, hogy Szabó Zalán nagyon magabiztos a pályán. Az első lehetőségnél az

élre állt, végig kontrol alatt tartotta a versenyt és nyert.

Szuperdöntőt nyert Szabó Zalán

A harmadik futamon, a szuper döntőben már száradó pályán, de még esőgumikkal indultak. Szabó Zalán végig izgalmas versenyt futva legyőzte a múlt évi bajnoki második versenytársát, és megszerezte az összetett győzelmet is. Hatalmas teljesítmény ez, hiszen a nehéz 2022-es szezon után nem csak az új géppel és az új csapattal kellett megismerkedni, hanem önbizalmat is kellett szereznie. Érdekesség, hogy Zalán eddigi pályafutása során minden új kategóriában győzelemmel kezdett, és nem szakadt meg a sorozat most sem.

A bajnokság májusban Hajdúhadházán folytatódik, ahol a múlt évben is jó teljesítményt nyújtottak a szegedi testvérpár tagjai.