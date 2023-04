Hosszú szünet után az elődöntős párharc első felvonásával folytatódott a szezon a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata számára. Csányi Dánielékre a Dunaújváros várt a legjobb négy között. Az első szettben 12:10 után a szegediek irányították a játékot, és végül magabiztosan nyerték meg a játszmát. A folytatásban viszont hiába jöttek Borsi látványos mentései, a vendégek szoros küzdelemben kiegyenlítettek. A harmadik játszmában szintén nagy csatát láthattak a nézők, és újra előnybe került a Szeged, a negyedik szettben pedig a feszültség is emelkedett a meccsen, hiszen két dunaújvárosi is piros lapot kapott. Az olykor idegtépő labdamenetekből végül az SZRSE jött ki jobban, 26:24-re hozta a negyedik szettet, ezzel pedig a meccset is.

A párharc második felvonása csütörtökön 19.30-tól, Dunaújvárosban következik.

Fésüs Erzsébet: – Hosszabb kihagyás után léptünk újra pályára, ami meglátszott a játékunkon. A második szettben többször is úgy éreztem, hogy belealudtunk a mérkőzésbe, de ezen a játszmán kívül mindig túl tudtunk lépni a nehéz helyzeteken. A harmadik szettben viszont újra azon a hőfokon égett a csapat, amin egy elődöntőn kell. Örülünk a győzelemnek, viszont van még előttünk több mérkőzés, holnaptól már a következő meccs lesz a legfontosabb, nem pedig az hogy most nyertünk.

Vidux-Szegedi RSE–Dunaújváros 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 26:24)

Férfi Röplabda NB I., elődöntő, első mérkőzés. Szeged, József Attila Általános Iskola, 160 néző. Vezette: Varga, Varjasi.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Kasnyik, Dileo, Honti, Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Polyák (libero), Bodnár, Szepesi, Fitor, Sarnyai, Kiss G., Demcsák. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.

Az egyik fél harmadik győzelméig párharc állása: 1–0 a Vidux-Szegedi RSE-nek