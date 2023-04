Tyler Roberson sérülése miatt nem vállalta a játékot, így a center nélkül vágott neki az alapszakasz utolsó mérkőzésének a Naturtex-SZTE-Szedeák, ráadásul Stefan Filipovics sem volt teljesen egészséges.

A Szedeák remekül kezdett, Nicholson újabb kosara után 11–0-ra vezetett, amikor időt kért az Oroszlány. Erre ugyan hat ponttal válaszoltak a vendégek, de továbbra is kézben tartotta a meccset a Tisza-parti csapat. Az OSE hiába szedett összesen 14 támadólepattanót az első félidőben, ezekkel nem tudott élni, a Szedeák pedig védekezésben most egészen más fokon játszott, mint a korábbi meccseken. Szabadfi dudaszós triplája is arra volt elég a vendégeknek, hogy 9 ponttal álljanak rosszabbul, 42–33 a nagyszünetben.

A szünet után megjöttek a szegedi hármasok: a harmadik negyedben négyet is bepörkölt kintről a Szedeák, amely ennek köszönhetően fokozatosan lépett el ellenfelétől. Bognár Kristófék teljesen megállították az Oroszlány támadásait, Person trojkája után pedig már több mint 20 ponttal, 62–40-re vezettek.

Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Szedeák, az Oroszlány ugyan olykor húsz pont alá be tudott jönni, de a Szedeák végig magabiztosan játszva, végül 22 ponttal nyert, ezzel megszakította az OSE-val szembeni negatív szériát, hiszen a két csapat legutóbbi öt meccsét egyaránt az Oroszlány nyerte meg. Mivel a Budapesti Honvéd kikapott a Szolnok vendégeként, a Szedeák a 12. helyről várhatja majd az alsóházi play-outot, és három ponttal kezdi meg a tíz mérkőzésből álló időszakot – az első meccset április 12-én egyébként éppen az Oroszlány vendégeként játssza majd Nikola Lazics csapata.