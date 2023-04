Immár 6. alkalommal adott otthont Békéscsaba az aktuális tanév kick-box országos diákolimpia döntőjének. Idén minden eddiginél nagyobb létszámban léptek küzdőtérre az ország általános és középiskolás harcosai: az ország 13 vármegyéjének 53 településéről 184 oktatási intézmény 249 diákja húzott kesztyűt és lábvédőt, és három tatamis szabályrendszerben összesen 600 nevezést adtak le.

A szegedi Halker-KirályTeam csapatából ezúttal nyolc versenyző feszült neki a feladatnak. Bárdos Inez, Haider Katrin, Valkó Dominik, Balázs Dominik, Nagy Bálint és Roszik Szabolcs kizárólag pointfighting szabályrendszerben, míg Kapuvári Pál és Solymosi Bence emellett a light-contact szakág küzdelmeiben is tatamira álltak. A diákolimpia különlegessége, hogy a versenyzők itt az oktatási intézményüket képviselik, az itt elért eredmények pedig a sportági ranglistapontokon túl a továbbtanulásnál is plusz pontokat jelentenek.

A szegedi versenyzők a nap végén 9 éremnél álltak meg, amelyből 5 arany és 4 bronz volt.

– Remek napot zártak a fiatalok, összességében nagyon büszke és elégedett vagyok a teljesítményüket látva. Egy-egy versenyzőben talán benne maradt egy picivel jobb helyezés is, de nem lehetek elégedetlen. Mindenki közel a maximumhoz teljesített. Ezúttal Bárdos Inez teljesítményét tudom kiemelni, aki egy kisebb lelki hullámvölgyből nemhogy kikászálódott, hanem egyenesen szárnyalt, és megállíthatatlan volt. Magabiztos versenyzéssel a két legnagyobb hazai riválisát legyőzve állhatott fel ismét a dobogó legmagasabb fokára. Külön dicséret illeti Kapuvári Pált és Solymosi Bencét is, akik a pointfighting mellett a light-contact küzdelmekben is megmérették magukat. Ráadásul mindketten felül is múlták az előzetes várakozásokat és ebben a mezőnyben is dobogóra állhattak– értékelt a szegediek edzője, Gyuris Gábor a fárasztó, de eredményes versenynapot követően.

A szegedi klubból két sportoló, a kadett I.-es Valkó Dominik és a junior korcsoportú Bárdos Inez az eredményhirdetés után indult is tovább, hiszen Belgrádban, a Serbia Open 2023 Európa-kupán volt érdekelt. Valkó Dominik a diákolimpián elért bronzérmet követően picit talán csalódott volt saját teljesítménye miatt, ezért kettőzött erővel ugrott neki a küzdelmeknek a szerb fővárosban, és az összes mérkőzését megnyerve Európa-kupa-győztes lett.

Nem akart lemaradni tőle Bárdos Inez sem, aki a diákolimpián mutatott kiváló formáját megtartva egymaga 3 érmet szerzett: a junior korosztályban –55 kilogrammban arany-, míg a junior és felnőtt korcsoportokban a –50 kilogrammosok küzdelmei után ezüstérem került a nyakába.

A Halker-KirályTeam Szeged versenyzőinek eredményei a diákolimpián. Pointfighting, kadett I., –28 kg: 3. Valkó Dominik (Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola); kadett II., lányok, –63 kg: 1. Roszik Szabolcs (Szegedi Arany János Általános Iskola); kadett II., fiúk, –52 kg: 3. Kapuvári Pál (Rókusi Általános Iskola); juniorok, nők, –50 kg: 1. Bárdos Inez (Dugonics András Piarista Gimnázium); –70 kg: 1. Haider Katrin (Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium); juniorok, férfiak, –63 kg: 5. Balázs Dominik (Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum); –69 kg: 1. Solymosi Bence (Eötvös József Gimnázium); –89 kg: 1. Nagy Bálint (Bocskai István Református Oktatási Központ).

Light-contact, kadett II., –52 kg: 3. Kapuvári Pál (Rókusi Általános Iskola); juniorok, –63 kg: 3. Solymosi Bence (Eötvös József Gimnázium).