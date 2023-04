A kétgólos győzelem volt a legszűkebb különbség a vármegyei II. osztály szombati játéknapján: a St. Mihály 3–1-re győzte le a meccsre 11 emberrel érkező mártélyiakat, így pontszámban beérte ellenfelét, és az Ásotthalom is ilyen arányban nyert a Csengele ellen.

Nyolc gólig jutott a Bordány és a Csongrád is, előbbinek ez azért is volt fontos, mert így már jobb a gólaránya, mint az Ásotthalomnak, amellyel minden egyéb mutatóban (pontszám és győzelmek száma) azonos mérleggel áll. A Csongrád ráadásul úgy talált be ennyiszer, hogy közel egy félidőt emberhátrányban játszott az Apátfalva otthonában. A Mindszent hatszor, a Sándorfalva ötször köszönt be – igaz, utóbbi ellen a Székkutas 0–2-ről még egyenlített, de végül a sándorfalviaké lett a három pont.

Egy osztállyal lentebb fontos győzelmet aratott az Algyő II. a Forráskút vendégeként, így megközelítette második helyen álló riválisát. A Röszke legyőzte a Makót, így megerősítette első helyét a tabellán.

Vármegyei II. osztály, 21. forduló

Mindszent–Tömörkény 6–0 (2-0)

Gólszerzők: Sylmetaj L. (11., 68.), Babcsán M. (32., 65.), Bartyik N. (63.), Bartyik R. (86.)

St. Mihály–Mártély 3–1 (1-1)

Gólszerzők: Olajos Cs. (38., 78.), Fábián-Saleh H. (85.), ill. Brizik-Bodrogi I. (11.).

Bordány–Szegedi Pázsit SE 8–1 (3-1)

Gólszerzők: Fodor B. (20.), Gyuris M. (25.), Rácz M. (32., 61.), Visnyei D. (63.), Sólya G. (72.), Pióker T. (75., 84.), ill. Takács D. (38.).

Ásotthalom–Csengele 3–1 (3-1)

Gólszerzők: Papdi G. (27.), Bokányi B. (33., 11-esből), Dobák T. (40.), ill. Barta M. (18.).

Apátfalva–Csongrád 0–8 (0-2)

Gólszerzők: Kanász-Nagy M. (22., 38., 71., 76., 86., 90.), Lévai M. (60.), Szalkai-Szabó G. (69.).

Kiállítva: Mácsai M. (52., Csongrád).

Székkutas–Sándorfalva 2–5 (1-2)

Gólszerzők: Patócs R. (44., Rácz D. (46.), ill. Szabó I. (22., öngól), Tápai G. (39., 51.), Tóth L. (78., 82., a másodikat 11-esből).

A Csanytelek–Makó mérkőzést vasárnap 16 órától játsszák.