Nyert a listavezető a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztály felsőházi rájátszásának péntek esti meccsén. A Szeged-Csanád GA II. az első félidő végén három perc alatt kétszer is betalált, előbb egy lapos beadást a menteni igyekvő Csányi sodort a saját kapujába, majd egy oldalsó szabadrúgás kötött ki az algyői kapuban úgy, hogy középen nem ért hozzá senki.

A fordulás után is megmaradt a meccset addig is jellemző magas iram, de Csányi lövésénél nem sikerült a szépítés a vendégeknek – az utolsó tizenöt percben pedig a hazaiak ismét betaláltak kétszer, előbb Busa lépett ki lesgyanús szituációban, majd egy jobb oldali támadást fejezett be a középen érkező Dobronoky.

A meccs utolsó percében az algyői Kiss Rihárd maradt lent egy ütközés után, a védőhöz mentőt is kellett hívni, de végül szerencsére sérülése nem olyan súlyos, mint elsőre tűnt.

A húsvéti hétvégén is pattog a labda a vármegye pályáin, a programról itt olvashat.