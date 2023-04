MLSZ országos U19, B csoport, 8. forduló:

Szeged-Csanád GA–MOL Fehérvár FC 1–3 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Wolland – Indre (Berger, 52.), Burai, Bakó, Czékus, Bencze, Lippai (Illyés, 62.), Szekeres, Léwang, Kordás, Barna. Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Ilyés (71.), ill. Gajdóczi (11.), Conces (50.), Zoboki (61.)

Podonyi Norbert: – A héten ez volt a második mérkőzésünk, ez érződött is a játékunkon. Szinte ugyanazzal a csapattal álltunk fel, mint szerdán, így kicsit fáradtak voltunk. Sajnos az ellenfelünk jobb volt, megérdemelten nyerte meg a találkozót.

MLSZ országos U17, C csoport, 11. forduló:

UTE–Szeged-Csanád GA 1–2 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Rabi – Sándor, Botic, Boda (Pintér, 78.), Milencovici, Mihálffy (Nógrádi G., 58.), Gera (Farkas, 85.), Simon, Dianovszky (Ördög, 58.), Budai (Vásárhelyi, 85.), Mikó. Vezetőedző: Bilic Igor.

Gólszerzők: Alarishi (15.), ill. Sándor (43.), Botic (57.)

Bilics Igor: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl az Újpest ellen. Az elejétől kezdve magasan kijöttek ránk, próbáltak nyomás alá helyezni bennünket. Az első 15 percben nem találtuk magunkat, kaptunk is egy szerencsétlen gólt. Ezt követően fegyelmezettebbé váltunk, átvettük az irányítást, és sikerült megfordítanunk a meccset. Fontos győzelem volt ez számunkra.

MLSZ országos U16, C csoport, 9. forduló:

Kelen SC–Szeged-Csanád GA 2–0 (1–0)

Szeged-Csanád GA: Balogh – Molnár (Kiss B., 46.), Tóth D., Lőrincz L., Denucz, Grezsa, Gáti, Mádi Sz., Trombitás, Ferenczi (Pohner, 67.), Lőrincz B. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Kovács (44.), Fekete (70.).

Retek Flórián: – Az előző hétvégi jó játékunkat sajnos nem sikerült megismételni. Ennek több oka is volt: betegségek és sérülések miatt több játékosunkat is nélkülözni kellett. Sajnos egyéni hibákból két elkerülhető gólt kaptunk, így egy ikszes mérkőzésen pontokat hullajtottunk.

MLSZ országos U15, alap csoport, 15. forduló:

Veszprémi FC USE–Szeged-Csanád GA 1–2 (0–0)

Szeged-Csanád GA: Sólya – Lukácsi, Karácsonyi (Lakatos, 41.), Lázár, Tóth N. (Mahler, 54.), Volford, Gallyas (Vásárhelyi, 41.), Vincze (Banó-Szabó, 75.), Pipis, Sümeghy (Sándor, 41.), Szatmári. Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerzők: Ekbauer (53.), ill. Tóth N. (53.), Lakatos (76.)

Kikity Márió: – Nem számítottunk könnyű mérkőzésre. Hazai pályán nagyon erős a Veszprém, ezt bizonyítja, hogy eddig csak egy vereségük volt otthon. Az első félidőben domináltunk, többet volt nálunk a labda, de a helyzeteink sajnos kimaradtak. A második játékrészben az ellenfél szerzett vezetést, erre nagyon jól reagáltunk, a játékosok megmutatták, hogy mentálisan erősek. Még nagyobb nyomást helyeztünk az ellenfélre, és meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Nagyszerű győzelmet arattunk egy fegyelmezett csapat ellen.

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 21. forduló:

Szeged-Csanád GA–Monori SE 7–0 (4–0)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – Beder, Martonosi (Sipos, 53.), Müller, Mayer, Kocsis (Ördög, 60.), Doszkocs, Szanka (Valach, 47.), Horváth (Kovács, 41.), Erőss, András. Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerzők: Erőss (1., 20., 64.), Doszkocs (31., 42.), Kovács (70.), András (74.).

Kovács Péter: – Korán gólt szereztünk, így nyugodtabban tudtuk szervezni a játékot és keresni az üres területeket az ellenfél térfelén. A mérkőzés egészére jellemző volt, hogy szép támadásokat vezettünk, és sok helyzetet alakítottunk ki.

MLSZ országos U13, dél-keleti csoport, 22. forduló:

Szeged-Csanád GA–Vasas Kubala Akadémia 0–2 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Németh – Nagygyörgy Á., Tóth-Sági, Bakos, Tóth, Dóczi-Maróti, Szeles, Gáti, Lengyel. Csere: Nagy, Guba, Trombitás, Fogas, Szűcs, Csuka, Sinkó. Vezetőedző: Dlusztus Imre.

Gólszerzők: Horváth (10.), Németh (74.).

Dlusztus Imre: – A bajnokság legerősebb csapatával játszottunk ki-ki meccset. Nagy gratuláció a gyerekeknek. Játékban és mentalitásban is sokat fejlődtünk. Ezen az úton kell továbbmenni.