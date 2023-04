2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021. És azzal, hogy a Zengő Alföld Szegedi TE megnyerte a legutóbbi bajnokiját, ezzel biztos bajnok lesz, így immár 2023 is csatlakozott a felsorolt évszámokhoz.

Sorsszerű mérkőzés volt a szegediek és az FTC összecsapása a szuperliga 16. fordulójában, hiszen a BKV Előre mellett éppen a fővárosi zöld-fehérek álltak több csapatbajnoki elsőséggel a férfi tekecsapat szuperligában – de csak eggyel. Mivel a Tisza-partiak 6:2-re nyertek, ezzel megszerezték a 15. aranyérmüket, amellyel utolérték a szintén 15 bajnoki címnél járó FTC-t. A BKV Előre előnye egyelőre tetemes ebben az összevetésben, hiszen korábban több néven (Beszkárt SE, Törekvés, Előre SE, Bp. Előre SC) szerepelt a klub, és 27 elsőséget szerzett a 2000-es évek legelejéig.

Ami még érdekessé teszi a szegedi rekordot, az Karsai László szerepe, aki az összes aranyéremben szerepet vállalt.

– Amióta ez a csapat létezik, azóta tagja vagyok a keretnek. Még a korábbi Délép-csarnokban, az SZVSE-pályával szemben kezdtem el a tekézést, aztán jöttek sorban az eredmények. Ez a történet lehetett volna még sikeresebb, de mint mindenki, örülök, hogy ennyiszer lehettem a szegedi bajnokcsapat tagja. Most jók voltunk, megérdemelten nyertünk. A tavalyi címet úgy buktuk el, hogy sokan betegek és sérültek voltak, ezúttal viszont minden felénk billent. Gondolok mondjuk itt a zalaegerszegi meccsre, amelyen az első három párban 3:0-ra vezettünk, de lehetett volna fordítva is, azaz 3:0-s hazai előny. Fejben nőttünk talán a többiek fölé, és ez az egész szezonra igaz. Jó lenne, ha még tíz bajnoki címet szerezhetnék, és ha együtt maradnánk a következő idényre is. Egyetlen célunk maradt: veretlenül lehozni a hátralévő két bajnokit – nyilatkozta a csapat kapitánya, Karsai László, aki a legutóbbi, a Ferencváros elleni mérkőzésen betegség miatt nem játszott.

Karsaitól nem sokkal marad el Kiss Norbert, aki 2001-ben érkezett Szegedre, így az első sikerben még nem volt része, de az utána következő 14-ben ő is fontos szerepet vállalt.

A Zengő Alföld április 15-én a Győrt fogadja, majd 22-én Répcelakra látogat, ott zárja a csapatbajnoki szezont.