Naturtex-SZTE-Szedeák–Hübner Nyíregyháza BS 89–68 (18–18, 31–11, 20–15, 20–24)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, alsóházi rájátszás, 2. forduló. Szeged, 1000 néző. Vezette: Söjtöry, Kovács N., Földesi.

Naturtex-SZTE-Szedeák: WASHINGTON 16/9, Polányi, NICHOLSON 20/6, Bognár 8, ROBERSON 13. Csere: Balogh 4, Carter 11/3, Person 8, Filipovics 5, Kerpel-Fronius 2, Kovács Á. 2, Mayer. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Nyíregyháza: Perry 19/6, Kiss B. 3/3, Bazsó 8/6, Pipiras 11/6, Copes 14. Csere: Szobi 4, Bonifert 4, Kass 5, Kone, Fazekas. Vezetőedző: Darko Radulovics.

Kipontozódott: Kone (32.).

Nikola Lazics: – Nagyon fontos mérkőzés volt, gratulálok a fiúknak! Főleg a második negyedben jól játszottunk. Tapasztalt edző vagyok, tudom milyen nehéz játszani egy ilyen meccset. Az elején mindkét csapat ideges volt, de a második negyedtől jó ritmusban játszottunk, mindig megtaláltuk a legjobb megoldást, megérdemelt győzelmet arattunk. Innentől a következő mérkőzésekre fókuszálnunk, egy lépéssel közelebb vagyunk a célunkhoz.

Wesley Person: – A mai meccs arról szólt, hogyan tudunk válaszolni arra, ami a szerdai meccsen történt. Nagy energiával játszottunk, hamar nagy előnyt alakítottunk ki, majd végig őriztük is ezt. A második félidőben megtettük, amit meg kellett, támadásban jól járt a labda, és ez jelentette a különbséget a mai napon.

Darko Radulovics: – Gratulálok a Szegednek! Hasonló meccs volt, mint a legutóbbi, amit itt játszottunk, csak most a második negyedben kerültünk nagy hátrányba, a Szeged pedig őrizte az előnyét. Gyengén teljesítettünk lepattanózásban és védekezésben, kommunikációs hibákat is vétettünk. Rengeteg labdát veszítettünk, gondunk volt az eladott labdákkal is, így nagyon nehéz nyerni. Ha a következő három meccsen nem változtatunk ezen, akkor meglátjuk, mit hoz a jövő.

Szobi Dániel: – Gratulálok a Szegednek, teljesen megérdemelten nyertek! Másodjára jártunk itt Szegeden ebben a szezonban, és ugyanúgy volt egy negyed, amikor átrohantak rajtunk. A második negyedben faképnél hagytak minket, a legutóbbi meccsen ez a negyedik negyedben történt meg. Meg kell állítanunk valahogy ezt a leolvadást, még egyszer gratulálok a Szegednek!