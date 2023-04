A közelgő nemzetközi események miatt a szegediek szereplése az utánpótlásban volt lényeges a Maty-éri pályán.

– Kunstár Simon első napi teljesítménye a helyezésen túl az időeredményt is figyelembe véve első osztályú kategória. A formája kitűnő, ahogy az volt az ergométeres országos bajnokságon is: ott második, itt első lett, azaz a négyes szempontjából jól áll technikailag és mentálisan is. Az ifjúsági női kettes, Molnár Csilla és Szabó Blanka Napsugár második helye is jó, majd a négyesbe kerülve a saját korosztályukban nyertek. Hajdú Márton és Pálka Bálint pedig jó eséllyel pályázik a Jeunesse-kupa indulásra – nyilatkozta Dani Zsolt vezetőedző.

A következő fontos esemény május közepén következik Franciaországban az ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen az indulásra több szegedi evezős is pályázik.

Az MVM Szegedi VE versenyzőinek döntős eredményei. Ifjúságiak, férfiak, egypár: 1. Kunstár Simon; kettes: 3. Pálka Bálint, Hajdú Márton, 5. Papp Ákos, Horpácsy Kristóf. Nők, kettes: 2. Molnár Orsolya, Szabó Blanka Napsugár. Összevont (férfi felnőtt négyes, ifjúsági négyes és ifjúsági négypár) csapathajós döntő: 3. Magyar ifi négyes válogatott (benne Kunstár Simon), 4. MVM Szegedi VE I.-Győr (Hajdú Márton, Pálka Bálint, Gasztonyi Barnabás, Tóth Rómeó), 6. MVM Szegedi VE II. (Domonkos Zalán, Tapasztó Dénes, Papp Ákos, Horpácsy Kristóf).

U23, nők, könnyűsúlyú egypár: 3. Király Anna.

Serdülők, fiúk, egypár: 5. Hajdú András, 6. Rácz Gergő; kettes: 6. Ambrus Barnabás, Cserkó Zsolt. Négyes: 3. Magyar válogatott (benne Ambrus Barnabás, Cserkó Zsolt, Tóth-Boromisza Bekes). Lányok, négyes: 1. Magyar válogatott (benne Mácsai Lilla). Négypár: 1. Magyar válogatott (benne Hajdú András és Rácz Regő), 4. MVM Szegedi VE (Márton István, Hajdú Zsombor, Gerhardt Ádám, Moór Ádám). Összevont (ifjúsági négyes és felnőtt négyes) döntő: 2. Magyar ifjúsági négyes válogatott (benne Molnár Orsolya, Szabó Blanka Napsugár).

A csongrádi Vízügy SE versenyzőinek döntős eredményei. U23, nők, könnyűsúlyú egypár: 5. Donka Berta.