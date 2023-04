Az életben maradásért lépett pályára a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli a Tiszaújváros elleni negyeddöntő negyedik mérkőzésén. Hiányzott a vásárhelyi keretből Varga Zalán, Balogh és Borbáth, Kelemen pedig sérülten vállalta a játékot.

Ahogy a párharc korábbi mérkőzésein, most is hamar komoly előnybe került a Tiszaújváros, 13–7-nél gyorsan időt kellett kérnie Vuk Pavlovicnak. Tíz ponttal is vezettek a hazaiak, de a második negyed elejére egylabdára visszajött a Kosársuli 28–26-nál. 39–35-öt követően jött egy komolyabb futás a Tiszaújvárostól, amit a Kosársuli időkérése sem tudott megszakítani. A 24. percre így már 18 pontos, 59–41-es hátrányban voltak a vásárhelyiek, innen pedig már nem volt visszaút számukra.

72–63-nál még az utolsó szalmaszálba igyekezett kapaszkodni a Kosársuli, sőt, esélye volt arra, hogy ötre csökkentse a hátrányát, de a hazaiak légiósa, Santiago keze nem remegett meg a büntetőknél sem, így végül 98–89-re nyert a Tiszaújváros, így bejutott a legjobb négy közé. A Kosársuli ezzel az ötödik-nyolcadik helyért folytathatja, az első ellenfél a Pénzügyőr lesz.

Vuk Pavlovic: – Gratulálok a Tiszaújvárosnak, megérdemelten jutottak tovább a párharcból. Így, visszatekintve, a négy mérkőzésen nagyrészt ők domináltak, az ő akaratuk érvényesült. Voltak olyan periódusok, amikor mi tudtunk dominálni, és jól játszottunk; úgy érzem, a mai meccsen sem sok kellett ahhoz, hogy nyerjünk. Kellett volna egy kis szerencse, a Tiszaújvárosnak egy kicsit rosszabb dobóforma, de ez nem veszi el az ő érdemeiket, sok sikert kívánok nekik a legjobb négy között.

Tiszaújvárosi Phoenix KK-Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli 98-89 (25-21, 24-20, 23-18, 26-30)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, negyeddöntő, 4. mérkőzés. Tiszaújvárosi Sportcentrum Játékcsarnok. Vezette: Sörlei, Sallai, Gergely

Tiszaújváros: Santiago 25, Kiss 22/12, Sándor 25/18, Kovács 7/3, Okoh 2. Cserék: Habel 11, Lakatos 5, Gaál 1, Asszú, Czimer. Vezetőedző: Lekli József.

Kosársuli: Bősz 11/3, Varga Á. 22/3, Pinnyey 14/6, Kass, Bálint 27/9. Cserék: Kelemen 15/9, Knyur, Karsai, Megyesi, Kruzslicz. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1 a Tiszaújvárosnak