Egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy győzelemmel zárja az Oroszlány elleni mérkőzést a Naturtex-SZTE-Szedeák. Szüksége is volt erre a Tisza-partiaknak, hiszen még egy helyet javíthattak helyezésükön az alapszakasz végeztével, mindez pedig azért volt fontos, mert így nem kettő, hanem három ponttal kezdik majd a szezon következő részét. A könnyebb helyzet mellett a fejeknek is jót tehet egy ilyen sima győzelem, hiszen régen volt erre példa, hogy önfeledt játékkal, győztesen hagyhatta el a pályát a Szedeák.

Az alapszakasz vége után kiderült, hogy kik jutottak be a negyeddöntőkbe: a körbeverések után, valamint a Körmend elleni vereséget követően a Paks jött ki a legrosszabbul a hármas versenyből, így az atomvárosiak szintén az alsóházban folytathatják.

– Volt egy teljes hetünk arra, hogy felkészüljünk, főleg a védekezésünkre koncentráltunk. Ahogy látható, több mint 80 pontot dobtunk, a támadásunkkal nem volt gond. Koncentrált, jó játékot mutattunk be, jól védekeztünk, még ha az első félidőben akadtak is gondjaink a lepattanókkal. Azon leszünk, hogy ezt kijavítsuk a jövőben, készülünk a folytatásra – összegzett a meccset követően Kassim Nicholson, aki a szegediek közül a legjobb egyéni teljesítményt nyújtotta: 37-es VAL-értékével a forduló válogatottjába is bekerült, akárcsak a 31-es teljesítményindexet produkáló Bognár Kristóf.

Ami pedig a folytatást illeti, ezen a héten a magyar kupa küzdelmei miatt nem rendeznek fordulót, (a negyeddöntőket szerdán, majd az elődöntőket és a helyosztókat pénteken és szombaton Budapesten rendezik) a a felső- és alsóházi rájátszás pedig április 12-én, szerdán kezdődik. A Naturtex-SZTE-Szedeák ismét az Oroszlánnyal találkozik, ám ezúttal idegenben csapnak össze majd a felek, míg jövő szombaton a sereghajtó Nyíregyháza érkezik majd egy kulcsfontosságú mérkőzésen az újszegedi sportcsarnokba.