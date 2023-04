Teljesült az álma, utazhatott a Szervátültetettek Világjátékára, ráadásul rögtön az első napon két érmet is szerzett. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége számolt be róla, hogy az úszóversenyek első napján a 2020 óta szívátültetett sportoló, Pengő László álma valóra vált. Bár egész életében úszott, vízilabdázott, Szervátültetettek Világjátékán most versenyezhetett először.

A fantasztikus eredmény sem maradt el, hiszen 100 méter gyorsúszásban ezüstérmes lett, míg 50 méter hátúszásban világbajnoki címnek örülhetett, amivel beállította a Szervátültetettek Világjátéka hetven év felettiek korcsoportjának új világrekordját is.