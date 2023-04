Döntetlent hozott a szegedi rangadó a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztály felsőházában: az SZVSE ugyan két góllal is vezetett a listavezető Szeged-Csanád GA II. ellen, de végül döntetlent hozott a városi derbi, így a két csapat között maradt a 13 pontos differencia a tabella első két helyén.

A szezonban másodjára is nyert Tiszaszigeten az Algyő, a két csapat mindhárom szezonbeli meccsén algyői siker született, a három gól mellett mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a meccset. A Mórahalom a tizedik percben már kettő-nullra vezetett a Kiskundorozsma ellen, mint később kiderült, ez elég is volt a hazaiaknak a győzelemhez.

Az alsóházban döntetlent játszott az UTC és az FK 1899 Szeged-SZEOL, ezzel az újszegediek megelőzték a Szentest, mivel több győzelmük van. A Deszk pedig szeptember után ezúttal is legyőzte hazai pályán a Hódmezővásárhelyi FC II.-t. A Balástya–Szentesi Kinizsi mérkőzést április 25-én pótolják majd.

Eredmények, felsőház



SZVSE-G-Falc Kft–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 2–2 (2-0)

Szeged, SZVSE-stadion, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – közepesen (Maurer, Mígh).

SZVSE: Czirják – Kormányos, Pócs, Mészáros, Rádai, Beretka, Mezei (Csamangó, 19.), Káposzta (Fodor, 64.), Lévai, Papp Á., Amariutei. Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Szeged-Csanád GA II.: Rodic – Gyuga, Benyó, Busa, Heidrich (Tóth P., a szünetben), Kapic (Nagy S., a szünetben), Kovács G., Csorba, Maronyai (Berta, 61.), Gera, Lestyán. Edző: Andorka Péter.

Gólszerzők: Amariutei (9., 20.), ill. Kovács G. (70.), Rádai (79., öngól).

Kiállítva: Pócs (92.).

Jók: Rádai, Lévai, Amariutei, Kormányos, ill. mindenki.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a csapatnak, jól játszottunk! Sokat tettünk a győzelemért, és nem sok választott el minket tőle most sem. Amíg így teljesítünk, nem lehet okom panaszra.

Andorka Péter: – A csapat erejét mutatja, hogy kétgólos hátrányból is fel tudtunk állni. A második félidei hozzáállásunk jutalma egy pont lett.



Mórahalom–Kiskundorozsma 2–0 (2-0)

Mórahalom, 100 néző. Vezette: Hegyesi Gábor – jól (Halász, Burzon).

Mórahalom: Weszelovszky – Görbe, Holcsik (Tóth M., 87.), Csizmadia (Vajda, 81.), Baji (Rádóczi Dán., 88.), Pető, Mészáros, Nagy M., Rádóczi Dáv., Bokányi, Szalma. Edző: Papp Endre.

Kiskundorozsma: Fábián – Budai, Laczi (Kis B., a szünetben), Molnár K., Róka, Kalapács, Sallai, Ottlik Máté, Lóki, Bodonji, Bozsó (Bárkányi, 62.). Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Bokányi (5.), Baji (10.).

Kiállítva: Budai (92.).

Jók: mindenki, ill. Molnár K., Ottlik Máté, Lóki.

Papp Endre: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, több tiszta helyzetet dolgoztunk ki és szép gólokat rúgtunk. Végig kézben tartottuk a mérkőzést, szép győzelmet aratott a csapat.

Tóth János: – Elb..., rontottuk a meccset.



Tiszasziget–Algyő 1–2 (0-1)

Tiszasziget, 120 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Gera, Vida).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Lipták (Szilágyi, a szünetben), Skribek B., Oláh, Magyar (Varga G., a szünetben), Bálint, Bánóczki (Szabó D., 66.), Vajna, Farkas, Godó. Játékos-edző: Magyar György.

Algyő: Szabó G. – Rádi, Kiss R., Bozóki (Kardos, 51.), Horváth A., Kovács M., Pióker (Táncos, 69.), Deák (Csehó, 87.), Csányi, Pócs, Selyem. Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Rádi (70., öngól), ill. Selyem (16.), Csányi (73.).

Kiállítva: Godó (20.), ill. Selyem (23.).

Jók: Kiss D., ill. Szabó G., Rádi, Horváth A., Pócs, Kovács M., Csányi.

Magyar György: – Árnyékai vagyunk önmagunknak. Nincs időnk a sebeinket nyalogatni, jön a következő fontos mérkőzés.

Fülöp Tibor: – Jól kezdtünk, és a vezetés után megvoltak a lehetőségeink, hogy lezárjuk a meccset. Boldog vagyok, hogy a kapott gól után nem lógtak a fejek, hanem mindenki maximálisan ment előre a győzelemért, aminek meg is lett a gyümölcse. Büszke vagyok a csapatra, sokat tettünk a győzelemért, amit meg is érdemeltünk.

Alsóház

UTC–FK 1899 Szeged-SZEOL 1–1 (0-1)

Újszentiván, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – gyengén (Kucsora, Dobó).

UTC: Mészáros L. – Csányi, Rákóczi, Péczely, Palakovics, Sós, Boss, Miles J., Nádudvari-Sipos (Kövecs, 70.), Gonda, Jozi. Játékos-edző: Miles Joshua.

FK 1899 Szeged-SZEOL: Garamvölgyi – Bürgés (Miklós, a szünetben), Giba (Martinkovics, 35.), Mucsi, Csuka, Hegyesi, Zsédely (Hegyesi, 74.), Tóth Á. (Szüts, a szünetben), Heredea, Heipl, Sisák. Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Sós (54.), ill. Giba (28.).

Jók: mindenki, ill. Heipl, Heredea.

Miles Joshua: – Egy magas ritmusú, fizikális meccs volt. Mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de úgy gondolom, igazságos a döntetlen, bár csalódott vagyunk, hogy nem sikerült nyernünk. Minden jót kívánok az FK-nak!

Dóra János: – Rendet teszünk a fejekben és visszatérünk a helyes útra. A mi játékunknál csak a játékvezetés volt gyengébb.



Deszk–Hódmezővásárhelyi FC II. 4–1 (2-0)

Deszk, 80 néző. Vezette: Biber Tamás – jól (Polyák, Aradi).

Deszk: Repák (Madaras, 86.) – Teschner (Bódi, 75.), Matyelka, Télessy (Kövesi, 70.), Fóris (Adamov, 62.), Markovics, Tarjányi, Török, Szabó R., Kormos, Király. Edző: Csordás József.

HFC II.: Vaits – Tóth J., Bogdán (Mucsi, 69.), Tapiska (Herczeg, 69.), Karácsonyi, Krisztin, Szőke, Orovecz (Duray, 57.), Buzai, Buzás, Pálinkás (Balázs, 63.). Edző: Bacsa Zsolt.

Gólszerzők: Kormos (10., 33., 65.), Szabó R. (68.), ill. Tóth J. (47.).

Jók: Markovics, Király, Matyelka, Kormos (mezőny legjobbja), ill. senki.

Csordás József: – Fiatal csapatok közepes színvonalú mérkőzésén a tizenhatos előterében jobban teljesítettünk, és a védekezésünk is rendben volt. Gratulálok a csapatomnak és az ellenfelünknek is!

Bacsa Zsolt: – Lemásoltuk az őszi deszki mérkőzést. A mai teljesítmény után mindannyian nagyon szégyelljük magunkat.

A következő forduló programja

Felsőház, péntek, 18 óra: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Algyő. Szombat, 16 óra: Kiskundorozsma–SZVSE, Tiszasziget–Mórahalom. Alsóház, szombat, 16 óra: FK 1899 Szeged-SZEOL–Balástya, Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi FC II., Deszk–UTC.