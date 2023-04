Az eltiltott vezetőedzőjét, Koncz Zsoltot nélkülöző – a szakember a lelátón foglalt helyet – KÉSZ-St. Mihály-Szeged a válogatott szünet után játszott újra meccset, és hamar, az 1. percben gólt kapott. Könnyen lehet, hogy ez a találat ébresztette fel a lányokat, mert a félidő közepén már hazai vezetést mutatott az eredményjelző Trbojevics Ivana duplája révén.

A második játékrészben egyenlítettek a fővárosiak, de a szegedi alakulat a kapott gól után három perccel megint vezetett, sőt alig négy perc elteltével egy öngól révén már kettővel ellépett az ellenfelétől.

A fordulatoknak ezzel még nem volt vége, az Újpest ugyanis a 74. és a 86. percben szerzett találatokkal megint kiegyenlített. És ekkor jött a drámai csavar: a St. Mihálynak erre is volt válasza, a 89. percben ugyanis Mircea Denisa-Larisa megszerezte a minden eldöntő találatot.

Koncz Zsolt: – A közönség szempontjából nagyon szórakoztató volt a mérkőzés, de a mi szemszögünkből nem csak a siker a fontos, hanem az is, hogy sokat tanuljunk ebből a találkozóból. Mert ilyenkor nem csak az számít, hogy a három pontot megszerzed, hanem az is, hogy a sok fordulópontból rendre jól jöttünk ki, és a 89. percben kapott gól után meg tudtuk szerezni a győztes találatot is. Ez azt jelenti, mentálisan is jó állapotban vagyunk.

KÉSZ-St. Mihály-Szeged–Újpest 5–4 (2–1)

Labdarúgó Simple liga női NB I., 17. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 150 néző. Vezette: Kovács Fanni (Juhász Dóra, Bán Kristóf).

KÉSZ-St. Mihály-Szeged: Csontos Zs. – Koszo S., Papp Sz., Micic S. (Nagy L., 57.), Sajti K., Juhász E., Knezevics M., Malesevics S. (Suták D., 68.), Balázs B. (Marcea D., 57.), Trbojevics I., Németh Zs. Megbízott edző: Major László.

Újpest: Pap P. – Bodor, Shkoda (Szöllős, a szünetben), Véglás, Kiss F., Szabó J. (Kreisz, 84.), Nagy Sz., Lymar, Galszter (Léner, a szünetben), Dénes (Lipkovics, a szünetben), Kovaleva (Szalontai, a szünetben). Edző: Jenei Sándor.

Gólszerzők: Trbojevics (21., 22,) Papp Sz. (59.), Lipkovics (öngól, 63.), Marcea (89.), ill Bodor (1., 74.), Szalontai (56.), Szöllős (86.).