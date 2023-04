Minden pályaválasztó csapat nyerni tudott a play-out első fordulójában, ezzel az egyébként is jobb helyzetből rajtoló Paks–Kaposvár–Oroszlány trió eltávolodott a Szedeák–Honvéd–Nyíregyháza hármastól. Hogy ez milyen kihatással lesz a későbbiekre, az még kérdéses, egy viszont biztos: a Naturtex-SZTE-Szedeák egy nagyon fontos lépést tehet a bennmaradás felé, ehhez viszont mindenképpen le kell győznie holnap a Nyíregyházát.

Egy forduló elteltével érdemben nem változott a helyzet, hiszen ugyanúgy két győzelem az előnye a Tisza-partiaknak a kiesést jelentő, 14. helyen álló nyírségiek előtt – ezt viszont háromra növelhetik, ha hasonlóan a március 8-án lejátszott meccshez legyőzik a Nyíregyházát. Akkor a vendégek már 20 ponttal is vezettek, onnan sikerült a fordítás, ezektől az izgalmaktól pedig bizonyára eltekintenének Bognár Kristófék.Mivel holnap egy Honvéd–Paks mérkőzést is rendeznek, ha nem borul a papírforma, akkor nemcsak a Nyíregyházát, hanem a fővárosiakat is leszakíthatja egy győzelemmel a Szedeák: ehhez persze mindenképp jobb védekezésre lesz majd szükség, mint amit szerdán Oroszlányban mutatott a csapat.

A 19.15-ös kezdési időpontnak köszönhetően pedig azok a szurkolók is odaérhetnek a meccsre, akik a 17 órakor kezdődő OTP Bank-Pick Szeged–Veszprém kézirangadót is figyelemmel követnék.